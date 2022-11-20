قافلة طبية مجانية في البحيرة تقدم خدمات وتحاليل إلى 1512 مواطنا

قامت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة بقيادة إبراهيم خضر بالتنسيق مع مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة هاني جميعة بتنفيذ قافلة طبية بمركز شباب زاوية صقر بأبو المطامير.

يأتي ذلك ضمن سلسلة من القوافل الطبية المتخصصة بمراكز شباب البحيرة التى تشمل مراكز شباب المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وكذلك مبادرة أعرف رقمك بالتعاون مع الجمعية المصرية لإرتفاع ضغط الدم.

وأقيمت القافلة على مدار يومين تم خلالها الكشف على 668 مواطن في عدة تخصصات مختلفة ( 217 بعيادة الباطنة – 228 بعيادة الأطفال – 94 بعيادة النساء – 129 بعيادة العظام) كما تم اجراء 254 تحليل مجاناً، وسجل معمل الدم 330 حالة ومعمل الطفيليات 92 حالة، بالإضافة لقياس الضغط وتقديم ندوات توعية صحية فى كافة الموضوعات الصحية.

ومن الجدير بالذكر أن عدد القوافل المخصصة لمحافظة البحيرة بمبادرة أعرف رقمك على مدار العام تبلغ 13 قافلة بمراكز شباب حياة كريمة من إجمالي 60 قافلة بمختلف محافظات الجمهورية.

كما تتضمن المبادرة العديد من الأنشطة والفعاليات منها حملات توعية عن علاقة ضغط الدم بالرياضة والغذاء و الحياة، وكذلك إجراء قياس ضغط الدم والسكر بالدم والنبض وتشمل أيضاً تخصصات ( باطنة – أطفال – نساء – عظام – تحاليل طبية “متوفر 14 تحليل” هيموجلوبين – وظائف كلى – وظائف كبد – كوليسترول – حمل – دهون ثلاثية – سرعة ترسيب – فيروس C – فيروس B – ميكروب سبحي – معامل التهاب – سكر – بول – براز ).

ويتم تنفيذ القوافل بخمس إدارات بها مراكز “حياة كريمة” هى إدارة دمنهور مراكز شباب ( الصفاصيف – دسونس أم دينار – الغلالبة )، وإدارة أبو المطامير مراكز شباب ( زاوية صقر – جناكليس ) وإدارة أبو حمص مراكز شباب ( بطورس – بسنتوي – جواد حسني ) وإدارة كفر الدوار مراكز شباب ( معمل القزاز – أبيس الرابعة – كوم الطرفاية ) وإدارة حوش عيسى مراكز شباب ( فرهاش – كفر الواق ).