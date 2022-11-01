قافلة طبية متكاملة من الأزهر الشريف لواحة سيوة نوفمبر الجاري

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن تنظيم قافلة طبية شاملة، من الأزهر الشريف، لواحة سيوة، خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر الجاري.

وأشار إلى أن القافلة تضم أطباء متخصصين من أعضاء هيئة التدريس، بكليات طب جامعة الأزهر، فى تخصصات ( التخدير، الباطنة، الصدر، العظام، الجلدية، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، الجراحة العامة، نساء وتوليد، الرمد _ المخ والأعصاب _ جراحة الاطفال ) لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، وذلك بالعيادات الخارجية بمستشفى سيوة المركزي.

ووجه محافظ مطروح، الشكر لمشيخة الأزهر الشريف، وجامعة الأزهر، على التعاون وتوفير مزيد من الخدمات لأهالي مطروح، موجها بتقديم كافة التيسيرات بالتنسيق بين مركز مدينة سيوة ومديرية الصحة بمطروح لتيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات لإنجاح أعمال القافلة، والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، من أهالي واحة سيوة.