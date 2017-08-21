قافلة طبية للكشف على 2336 مواطنا بكفر الجبل

المال - خاص :نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والدكتورة مى البطران، عضو مجلس النواب، قافلة طبية شاملة، استهدفت منطقة كفر الجبل بحى الهرم استمرت يومين .وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إن القافلة تأتي ضمن سلسلة القوافل الطبية التى تنفذها المحافظة بالتعاون مع عدد من ال

المال – خاص :

نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والدكتورة مى البطران، عضو مجلس النواب، قافلة طبية شاملة، استهدفت منطقة كفر الجبل بحى الهرم استمرت يومين .

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إن القافلة تأتي ضمن سلسلة القوافل الطبية التى تنفذها المحافظة بالتعاون مع عدد من الجهات فى المناطق التى بحاجة إلى دعم الخدمات الصحية بها.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من القوافل الطبية، وخاصة بقرى مراكز ومدن المحافظة للقيام بالكشف المجاني على المواطنين وتقديم العلاج اللازم لهم وتحويل بعض الحالات التى تستدعى إلى المستشفيات .

وأكد المحافظ أن القافلة قامت بالكشف على 2336 مواطنا فى 13 تخصصا إذ تم الكشف على 197 حالة بقسم الباطنة و 187 بقسم القلب و196بالأطفال و161 بالمسالك و196 بقسم النساء و170 بقسم الأنف والأذن و221 بالجلدية و178 بالعظام و207 حالات بالرمد و198 بقسم الأسنان و294 بمعمل الدم و89 بمعمل الطفيليات و106 حالات بقسم الضغط والسكر.

وأشار إلى أنه تم تحويل 25 حاله إلى المستشفيات لاحتياجهم إلى المزيد من الرعاية الصحية، لافتا إلى أنه تم عمل تثقيف صحى لــــ 725 من مواطنى المنطقة، بكيفية الوقاية من الأمراض .

