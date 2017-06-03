قافلة طبية رمدية من الأطباء العرب لدولة بنين

4 قوافل طبية لإبصار تعالج 7150مريضا.. وإجراء 762 عملية مياه بيضاء أحمد صبرى نظم المركز العربى لمكافحة العمى (إبصار) التابع لاتحاد الأطباء العرب قافلة طبية رمدية بدولة بنين بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وذلك خلال مايو. وقال بيان صادر عن مركز (إبصار) إنه قام بقافلة طبية رمدية

4 قوافل طبية لإبصار تعالج 7150مريضا.. وإجراء 762 عملية مياه بيضاء

أحمد صبرى

نظم المركز العربى لمكافحة العمى (إبصار) التابع لاتحاد الأطباء العرب قافلة طبية رمدية بدولة بنين بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وذلك خلال مايو.

وقال بيان صادر عن مركز (إبصار) إنه قام بقافلة طبية رمدية خلال شهر مايو الماضى، حيث تم الكشف وعلاج 1750 مريضا وإجراء 227 عملية مياه بيضاء.

يشار إلى أن تلك القافلة هى الرابعة حيث تم سابقا تنظيم ثلاث قوافل طبية، والكشف وعلاج 5400 مريض وإجراء 545 عملية مياه بيضاء.

وتعد دولة بنين من الدول الافريقية التى تقل بها الخدمة الطبية حيث يبلغ الاصابة بمرض الكتاركت (المياه البيضاء) أكثر من 180000 مواطن من إجمالى عدد السكان البالغ 9 ملايين نسمة.

ومن جانبها، أشادت الجمعية الخيرية بدولة بنين بحسن تنظيم القافلة، وطالبت بإجراء المزيد من القوافل الطبية.

إلى هذا، يستعد مركز إبصار لإجراء قافلة أخرى بأرض الصومال هرجيسا خلال الأيام المقبلة لاجراء 100 كتاركت (مياه بيضاء).