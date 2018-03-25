قافلة طبية بالجيزة تكشف على 3 آلاف مواطن مجاناً

المال- خاصنفذت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان قافلة طبية متنقلة بمركز شباب منشاه البكارى بحى الهرم. وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة إن القافلة تأتى فى إطار التعاون الدائم بين المحافظة ووزارة الصحة فى تنفيذ قوافل طبية بالمناطق الاكثر الاحتياجاً وذات الكثافات السكاني

المال- خاص

نفذت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان قافلة طبية متنقلة بمركز شباب منشاه البكارى بحى الهرم.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة إن القافلة تأتى فى إطار التعاون الدائم بين المحافظة ووزارة الصحة فى تنفيذ قوافل طبية بالمناطق الاكثر الاحتياجاً وذات الكثافات السكانية العالية لتحقيق أقصى إستفادة من القوافل.

وأشار إلى أنها القافله الثانية التى تنفذها المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة خلال هذا الشهر حيث تم تنفيذ قافله متنقله منذ ايام بمركز شباب امبابة بحى شمال الجيزة ولاقت استحسان اهالى امبابة لما قدمته من خدمات طبية للاهالى.

وأضاف الدالى أن القافلة قامت بالكشف المجانى على المواطنين وتقديم العلاج اللازم لهم وتحويل بعض الحالات التى تستدعى إلى المستشفيات

وقالت الدكتورة منال عوض نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن القافلة استمرت على مدار يومين وقامت بالكشف على 3 آلاف حالة مرضية فى جميع التخصصات بالمجان دون تحميل المواطنين أى نفقات.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة والسكان قد ساهمت فى توفير الادوية اللازمة للحالات المرضية.

