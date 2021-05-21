لايف

قافلة صندوق تحيا مصر تعبر نفق الشهيد أحمد حمدي في طريقها لقطاع غزة (صور)

تتضمن القافلة أكثر من 120 حاوية محملة بمساعدات تشمل المواد الغذائية الجافة، وخضروات، ودواجن مجمدة، وفاكهة
السيد فؤاد 8:48 م, الجمعة, 21 مايو 21 8:48 م, الجمعة, 21 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

بدأت منذ قليل شاحنات قافلة صندوق تحيا مصر عبور نفق الشهيد أحمد حمدي في اتجاهها لقطاع غزة تحت شعار (نتشارك من أجل الإنسانية).


يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة حيث تتضمن القافلة أكثر من 120 حاوية محملة بمساعدات تشمل المواد الغذائية الجافة، وخضروات، ودواجن مجمدة، وفاكهة، بالإضافة إلى (مراتب- وسجاد- أغطية)، ومطهرات، وكمامة طبية، وكذلك ملابس وأدوية.
كما

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الأحد 16-5-2021 فى مصر

الجدير بالذكر أن الصندوق قام بتفعيل حساب باسم (037037 – إعادة أعمار غزة) في كل البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات والتبرعات بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلا عن استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org

وتسعى حملة (نتشارك من اجل الإنسانية)، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية في العمل الخيري والتكافلي في مختلف دول العالم.

اقرأ أيضا  صندوق تحيا مصر تخصص حسابا لتلقي مساهمات لإعادة إعمار غزة
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

بتعاملات 150 مليون جنيه.. كشف قضية غسل أموال من حصيلة تجارة العملة بالقاهرة

أماني عوض 8:17 م, الجمعة, 21 مايو 21

إحالة موظفين بشركة مصر للطيران ومالك شركة سياحة للجنايات

المال - خاص 7:45 م, الجمعة, 21 مايو 21

سحب 5356 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

أماني عوض 7:02 م, الجمعة, 21 مايو 21

كشف ملابسات فيديو سرقة هاتف محمول من صيدلية في القاهرة

أماني عوض 6:53 م, الجمعة, 21 مايو 21

تنفيذًا لـ«حياة كريمة».. الداخلية ترسل قافلة طبية لروضة السيدة زينب بالقاهرة (صور)

أماني عوض 6:01 م, الجمعة, 21 مايو 21

الداخلية: تمديد العمل في 10 سجلات أحوال مدنية وإضافة خدمات لـ 22 أخرى

أماني عوض 5:44 م, الجمعة, 21 مايو 21