قافلة سيارات ضخمة تشق طريقا في كوبا احتجاجا على الحظر الأمريكي

شقت قافلة مكونة من عدد كبير من السيارات والدراجات النارية والعادية طريقها عبر شارع البحر في هافانا، مطالبة برفع الحظر الأمريكي المفروض على الجزيرة منذ ستة عقود والمعروف باسم “الحصار” بين السكان المحليين.

مطالبات برفع الحظر الأمريكي

واصطف المئات من سائقي السيارات وراكبي الدراجات العادية والنارية منذ الصباح الباكر بالقرب من ميناء المدينة كجزء من مبادرة عالمية تجرى أيضا في أجزاء أخرى من العالم.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إن فعاليات التضامن تجرى في جميع أنحاء العالم لإدانة السياسة الأحادية الجانب تجاه الدولة الكاريبية.

وأضاف “خلال جائحة كوفيد-19، الحصار الأمريكي ليس فقط عملا إجراميا وغير قانوني وغير أخلاقي وخارجا عن الحدود وينتهك القانون الدولي بشكل صارخ، لكن يجب أن نؤكد على طبيعته المتسمة بالإبادة الجماعية”.

وقوبل المشاركون، الذين حملوا الأعلام واللافتات الوطنية دعما للحكومة الكوبية، بتحية السكان المحليين الذين تواجدوا في الشرفات وأمام الأبواب.

وأعرب ديوسفاني أكوستا، السكرتير الأول لرابطة الشباب الشيوعي في كوبا، عن امتنانه لجميع حركات التضامن التي انضمت إلى هذه المبادرة في جميع أنحاء العالم.

وقال “نطالب بإنهاء الحصار الأمريكي”.

وأثناء مرورهم بمبنى السفارة الأمريكية بالقرب من السور البحري، ردد المشاركون في القافلة شعارات وطنية.

وقال أدريان كوندي، وهو طالب جامعي من هافانا، بينما كان يركب دراجة كهربائية “نحن ملتزمون بحاضر ومستقبل البلاد”.

وفُرض الحظر لأول مرة في عام 1962 وتم تكثيفه من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، التي منعت الرحلات الجوية الأمريكية إلى المدن الكوبية باستثناء هافانا، ومنعت السفن السياحية واليخوت الأمريكي من زيارة الدولة الكاريبية، وكذا التحويلات المالية المحدودة التي يرسلها الأمريكيون من أصل كوبي إلى عائلاتهم في الجزيرة.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.