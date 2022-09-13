قافلة جامعة قناة السويس تُفعل «حياة كريمة» بمنشية السلام فى الإسماعيلية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن انطلاق قافلة الجامعة الشاملة إلى قرية منشية السلام التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية ضمن مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المصرية،

وأكد أن جامعة قناة السويس لا تدخر جهدا في تقديم خدماتها للمجتمع الذي هي جزء منه ، وتشارك بكل طاقتها ومواردها في المشروعات والمبادرات القومية المختلفة، إيمانا بأهمية هذه المبادرات، وبدور الجامعة الرائد في الخدمة المجتمعية.

واوضح رئيس الجامعة أنه من خلال القافلة الشاملة- تم الكشف في جميع التخصصات الطبية على عدد ٤٧٩ حالة من أهالي القرية وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وقام أساتذة كلية الزراعة بجولة ميدانية داخل بعض المزارع والحقول وتقديم الإرشاد الزراعي للمشكلات التي تعاني منها مثل العفن الهبابي لأشجار المانجو، وكيفية التعامل مع انتشار ذباب الفاكهة والخضار، وسوء عمليات التقليم وهيكلة الأشجار ، مع صرف الأدوية والمعهبيدات الصديقة للبيئة للمزارعين.

كما قدم أساتذة كليتي التمريض والتربية ندوة تثقيفية صحية حول فيروس جدري القرود، والفرق بينه وبين فيروس كورونا وكيفيه التعرف علي أعراضه وطرق الوقايه منه ، وندوة أخرى حول كيفية الالتحاق بفصول محو الأمية والتوعية بضرورة الالتحاق بها، كما تمت التوعية بالزواج المبكر وأضراره.

وفي مجال الطب البيطرى تم الكشف على ٦٠٠ حالة ما بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز مع صرف الأدوية اللازمة لعدد ٣٠٠من المستفيدين.