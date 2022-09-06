قافلة جامعة قناة السويس تقدم الدواء بالمجان لـ 436 مواطنا

أنطلقت قافلة الإصحاح البيئي من جامعة قناة السويس إلى قرية الشلوفة التابعة لحي الجناين بمحافظة السويس، ضمن مبادرة «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وقد أعلن رئيس الجامعة أنه تم الكشف علي ٤٣٦ مواطنا في مختلف التخصصات الطبية مع تقديم الأدوية اللازمة بالمجان؛ مؤكدا على دور الجامعة المجتمعي، ومشاركاتها في المبادرات القومية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا.

وتابع أن القافلة الزراعية قدمت ندوة حول مشكلة تنظيف المصارف الزراعية، ومشاكل انتشار العفن الهبابي لأشجار المانجو، ومشاكل مزارع الذرة ومشاكل المبيدات الزراعية والغش بها، مع التوصية باتباع الممارسات الزراعية السليمة والاهتمام بالري والتسميد العضوى والمبيدات الصديقة للبيئة مع صرف وتوزيع المبيدات الزراعية بالمجان والموصي بها من قبل الجامعة.

وعن القافلة البيطرية قال أنه تم الكشف علي ٤٣١ حالة ما بين أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواجن وأرانب وجمال مع صرف الأدوية اللازمة لهم بإجمالي ٧٠ مستفيد من أصحاب المزارع.

وعن التثقيف الصحي قدمت كلية التمريض ندوة عن الرضاعة الطبيعية ومبادئ الفطام، وأسس التغذية السليمة والعناية بالقدم السكري.

كما دارت ندوة كلية التربية التوعوية حول المشكلات المجتمعية في البيئة المحلية والأسر من تغيير الأفكار الخاصة بتعدد الزوجات وزيادة الإنجاب والطرق السليمة في سلوكيات الأطفال وتعدد حالات الطلاق.

أقيمت القافلة بإشراف عام دكتور احمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأشرف عليها محاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، والمهندسه وفاء إمام مدير إدارة التخطيط والبرامج بالجامعة.