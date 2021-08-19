اقتصاد وأسواق

قافلة بيطرية مجانية لتحصين الثروة الحيوانية لقرية السلام بالحمام

استمراراً لجهود تنمية وخدمة المجتمع المحلى وبالتعاون بين محافظة مطروح وجامعة مطروح ومديرية الطب البيطرية لتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها
معتز محمود 2:53 م, الخميس, 19 أغسطس 21 2:53 م, الخميس, 19 أغسطس 21

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نظمت قافلة بيطرية مجانية تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لتوقيع الكشف البيطري وتحصين الثروة الحيوانية بقرية السلام بمدينة الحمام ، استمراراً لجهود تنمية وخدمة المجتمع المحلى وبالتعاون بين محافظة مطروح وجامعة مطروح ومديرية الطب البيطرية لتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.

وأوضح الدكتور سعد جويلى مدير عام مديرية الطب البيطرى بمطروح أنه تم تنفيذ 3 قوافل بيطرية مجانية بالتعاون مع كلية الطب البيطرى بجامعة مطروح، كانت بقرية فوكة وكشوك عميرة بالضبعة والسلام بمدينة الحمام .

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وأشار إلى أنه تم توقيع الكشف البيطري والعلاج لعدد من الحالات، منها 45 حالة نقص معادن وحالات هزال وضعف عام، و35 حالة طفيليات خارجية وداخلية، و10 حالات جرب، وحالة تشخيص حمل بالسونار مع ضعف عام وهزال، مع تقديم الأدوية والاستشارات الطبية وجميع الخدمات مجانًا.مشيرا إلى أن القافلة البيطرية القادمة بقرية حلازين بمرسي مطروح سيحدد موعدها.

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من جانبه أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار تلك القوافل بالتعاون مع جامعة مطروح مع تذليل كافة العقبات من أجل الوصول الى تحقيق المستهدف منها وتقديم الخدمات البيطرية للقرى البعيدة وتعريف المربين بها من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية.

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بقلم معتز محمود

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