قافلة السياحة المصرية تلتقي بـ450 شركة بالسوق الهندية

دعاء محموداختتمت، أمس، فعاليات القافلة السياحية المصرية في الهند برئاسة هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط، السياحة والتي أقيمت بالتعاون مع مكتب مومباي، وبمشاركة 10 شركات سياحية، فى أربعة مدن هندية هى مومباى وبانجلور وأحمد أباد ونيودلهى.وشهدت فعاليات القافلة حضورا مكثفا على مدار الأسبوع حيث التقى الوف

دعاء محمود اختتمت، أمس، فعاليات القافلة السياحية المصرية في الهند برئاسة هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط، السياحة والتي أقيمت بالتعاون مع مكتب مومباي، وبمشاركة 10 شركات سياحية، فى أربعة مدن هندية هى مومباى وبانجلور وأحمد أباد ونيودلهى. وشهدت فعاليات القافلة حضورا مكثفا على مدار الأسبوع حيث التقى الوفد المصرى مع أكثر من 450 شركة سياحة عاملة بالسوق الهندى، بهدف تعزيز الحركة السياحية من السوق، وذلك في إطار توجيهات وزير السياحة يحيى راشد بفتح أسواق جديدة واستهداف شرائح سوقية غير تقليدية. وقد انطلقت الفعاليات، يوم الإثنين الماضى، 8 مايو من مومباى والتى تعتبر العاصمة الاقتصادية، وأكبر المراكز التجارية فى الهند وافتتحت بكلمة ألقاها أحمد خليل قنصل عام جمهورية مصر العربية فى مومباى تناولت فيها عمق العلاقات بين البلدين فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وضرورة انعكاس ذلك على تطوير حركة السياحة بين الجانبين. من جانبه، تناول الدميرى فى كلمته الافتتاحية أهمية السوق الهندية بالنسبة لمصر، والخطط الطموحة للوزارة بمضاعفة الأعداد القادمة منه خلال العامين المقبلين بما يتناسب مع القدرات التنافسية لمصر فى السوق، وتلى ذلك قيام إسماعيل عامر المستشار السياحى المصرى فى مومباى والمدير الإقليمى لدول شرق آسيا بإجراء عرض تقديمى تناول أهم عوامل الجذب السياحى لمصر وشرح عناصر المنتج كما ركز على أهمية إعادة النظر فى أنماط السياحة المعروضة على السياح الهنود وضرورة ألا تقتصر فقط على منتج السياحة الثقافية، وإنما تتسع لتشمل منتج السياحة الشاطئية وغيره من الأنماط السياحية الجديدة بالنسبة للسوق الهندى. وعقدت الشركات المشاركة من الجانبين مجموعة من اللقاءات المهنية بهدف الاتفاق على إجراء المزيد من التعاقدات خلال الفترة المقبلة، وأعربت الشركات المصرية المشاركة عن تفاؤلها بحجم الفرص المتاحة فى السوق وتطلعها لتوسيع قاعدة الشركات الهندية المتعاملة مع المقصد المصرى مما يضع الشركات المصرية فى موقف تفاوضى أقوى وبما يقلل بدوره من المضاربات السعرية الضارة بالسوق. وعلى هامش فعاليات اليوم الأول من القافلة أجرى الدميرى عددا من اللقاءات الصحفية مع عدد من كبريات المجلات السياحية المهنية بالسوق الهندي للتعريف بأهداف القافلة والإعلان عن خطط الهيئة لتنشيط الحركة من السوق الهندى خلال الفترة المقبلة، وقد حرصت كبريات الشركات الهندية على المشاركة فى القافلة كما تم ترتيب لقاءات صحفية مع وكالة أنباء IANS أحد أكبر وكالات الأنباء الهندية وعدد من المجلات السياسية الكبرى. كذلك شهد اليوم الأول من القافلة، ولأول مرة، تنظيم ورشة عمل متخصصة لعدد من أكبر منتجى الأفلام السينمائية، وذلك بهدف تسليط الضوء على مصر كمقصد مناسب لتصوير الأعمال الفنية الهندية، كما تم عرض التسهيلات المقدمة من جانب الدولة المصرية لاجتذاب هذا النمط الهام من السياحة، حيث تنتج السينما الهندية “بوليوود” نحو ألف فيلم سنويا يتم تصوير العديد منها فى دول أجنبية، مما يمثل فرصة كبيرة لتعزيز حركة السياحة عبر تسليط الضوء على المواقع السياحية فى مصر لتصوير الأعمال السينمائية بها. وتم تنفيذ ورشة عمل أخرى خلال نفس اليوم لعدد من أهم منظمى حفلات الزفاف الهنود بهدف الترويج لنمط سياحة الزفاف وشهر العسل، حيث تشهد الهند سنويا نحو عشرة ملايين زيجة، وتقوم الآلاف من الأسر الغنية بالهند بإقامة حفلاتها فى مقاصد سياحية خارج الهند. وفى اليوم الثانى من الفعاليات والتى أقيمت بالعاصمة الهندية نيودلهى، واصلت الشركات المصرية لقاءاتها المهنية بحضور المستشار خالد الشاذلى القائم بالأعمال بالسفارة المصرية فى نيودلهى والذى أعرب خلال كلمته الافتتاحية عن ترحيبه بالوفد المصرى وعن تقديره لأهمية قطاعى السياحة والتجارة كمحرك رئيسى للعلاقات المصرية الهندية. وقد حرصت كبريات الشركات الهندية على المشاركة فى القافلة، ونظم المكتب السياحى المصرى ليلة سياحية مصرية حضرها رئيس اتحاد منظمى الرحلات الهندية IATO ونائبة رئيس اتحاد شركات السياحة الهندية TAAI ورئيس لجنة السياحة لشمال الهند بالاتحاد العام لشركات السياحة الهندية TAFI، كما حضر لفيف من أهم الشخصيات السياحية وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال الهنود، وقد تضمنت فعاليات الليلة السياحية كلمات ترحيب وتقديم لبعض الدروع لممثلى الاتحادات السياحية كما تم تقديم عرض فرعوني وآخر للفلكلور المصرى. وعلى مدار اليومين الأخيرين من القافلة التقى ممثلو الشركات المصرية مع نظرائهم من الشركات الهندية فى كل من أحمد أباد وبانجلور، وشهدت الاجتماعات إقبالا من جانب الشركات الكبيرة فى تلك المدن، وأعربت الشركات عن رغبتها فى توسيع نشاطها مع المقصد المصرى. جدير بالذكر أن السوق السياحية الهندية شهدت زيادة كبيرة خلال الربع الأول من العام الحالي.