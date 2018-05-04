قافلة الزراعة البيطرية تنهى مهمتها فى جنوب سيناء

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، انتهاء أعمال القافلة البيطرية إلي محافظة جنوب سيناء، ضمن أعمال الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية لصغار المربين التي أطلقتها الوزارة.

ونفذت القافلة البيطرية بجنوب سيناء أعمالها على مدار أسبوع، بقري مراكز الطور، سانت كاترين، وشرم الشيخ، وقامت بكل إجراءات الكشف والفحص والجراحات وتقديم الخدمات البيطرية المتكاملة بالمجان لصغار المربين بقري المحافظة.

وعقدت القوافل ندوات إرشادية في التخصصات المختلفة، فيما يخص التناسل والتخلفات التناسلية وجراحات التناسل والفحص بالسونار، وكذلك التلقيح الاصطناعي في الأغنام والماعز، وأيضا الأمراض التناسلية والتأثير المناعي على التناسل في الحيوان.

وضمت القافلة أطباء بيطريين وباحثين متخصصين من معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، وتم تنفيذ برامج تدريبية للأطباء البيطريين بالمحافظة، على كيفية الرعاية الصحية والتناسلية للأغنام والماعز والأبقار والجمال، لزيادة مهارات الأطباء البيطريين بالوحدات البيطرية بقرى المحافظة، فضلاً عن تحقيق التواصل المباشر مع المربين، خاصة المربي الصغير للتعرف على المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها فورا.

ووجه وزير الزراعة القوافل بنقل نتائج الأبحاث والتقنيات العلمية الحديثة لصغار المربين، والاستفادة من البحوث العلمية التطبيقية لباحثي المعهد، بما يساهم في تنمية الثروة الحيوانية، فضلا عن تقديم خدماتها من الكشف والفحص والتحصين، واجراء الجراحات للماشية، والتلقيح الاصطناعي، والتحسين الوراثي.

وشدد “البنا” على ضرورة أن تغطي القوافل كل أنحاء الجمهورية، والتواصل المباشر مع المزارعين والمربين، في التجمعات المختلفة، خاصة في القرى الأكثر احتياجا، والتي تفتقد إلى الخدمات البيطرية، لافتا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وحرص الحكومة على تحقيق تنمية حقيقية في محافظات صعيد مصر، ورفع مستوى معيشة أبنائه ورفع العبء عن كاهلهم.

وأكد أن تلك القوافل مستمرة لتنفيذ أعمالها لدعم فلاحي ومزارعي ومربي مصر والوصول إليهم ونقل المعرفة لهم، مشيرا إلى أن ذلك يعد أيضا واجبا قوميا من أجل تنمية الثروة الحيوانية في مصر، من خلال التركيز على دعم المربي الصغير.

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