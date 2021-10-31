قافلة الأزهر الطبية الشاملة تواصل أعمالها لليوم الثالث فى محافظة مطروح

يذكر أنه بالتعاون مع محافظة مطروح تم الدفع بالقافلة الطبية الشاملة لجامعة الأزهر مع اللجنة الطبية العليا والإغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير فى إطار المشاركة المجتمعية وخدمة أهالى مطروح وذلك فى الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر

واصلت القافلة الطبية الشاملة لجامعة الأزهر أعمالها لليوم الثالث على التوالي بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والإغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير للتنمية وذلك بتوقيع الكشف الطبى بمستشفى مطروح العام على عدد 153 حالة منها بعيادة العظام ٤٠ حالة ، وعيادة الأسنان ٢٤ حالة ، وعيادة جراحة ٢٧ حالة ، وعيادة مخ وأعصاب ٣٢ حالة ، وعيادة الأوعية الدموية ١٥ حالة ، وعيادة الأطفال ١٤ طفلا ، وعملية فتح ضرس أسنان.

كما تم كذلك توقيع الكشف البيطرى على عدد ١٦٠ حالة بيطرية، بالإضافة إلى توزيع عدد ٧٠٠ حقيبة مدرسية على المعاهد الأزهرية التالية : مطروح الابتدائي، ومعهد عمر بن عبد العزيز الابتدائي، عمر بن عبد العزيز فتيات ، معهد عمر بن عبد العزيز، ومعهد أولاد الحاج علي.

كذلك أقيمت عدة ندوات تثقيفية منها ندوة اجتماعية بعنوان احتياجات ومشكلات الشباب، وتقديم عدد ٥ ندوات تربوية في ٥ معاهد أزهرية تحت عنوان: مقومات النجاح والتفوق، أزهري وافتخر، معوقات التحصيل الدراسي

يذكر أنه بالتعاون مع محافظة مطروح تم الدفع بالقافلة الطبية الشاملة لجامعة الأزهر مع اللجنة الطبية العليا والإغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة صناع الخير فى إطار المشاركة المجتمعية وخدمة أهالى مطروح وذلك فى الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر ، مع تقديم العديد من الخدمات الطبية والبيطرية والمساعدات المجتمعية والندوات التقيفية وغيرها فى إطار توفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين حتى أقصى التجمعات السكانية.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قد تابع يوم الجمعة ثانى أيام عمل قافلة اللجنة الطبية العليا والإغاثات بمجلس الوزراء وجامعة الأزهر ومؤسسة صناع الخير للتنمية وذلك بمدينة النجيلة مع التوجيه بتذليل كافة العقبات وتيسير الإجراءات، حيث تم اليوم الجمعة الكشف الطبى عدد ١٤٨٧ حالة ليصل إجمالي ما تم الكشف عليه خلال يومى الخميس والجمعة ٢٦٠٠ حالة من أهالي النجيلة وذلك من خلال التخصصات الطبية المختلفة بالقافلة.

كما تم توزيع ١٣٥٠ كرتونة غذائية على سكان ٢٤ تجمعا صحراويا بالنجيلة ، و٤٠٠ بطانية و٥٠ شتلة زيتون و٨٠ عبوة مبيد، والكشف البيطرى على ٤٠٠ رأس حيوانى، وتقديم التوعية والإرشاد الزراعى لعدد ٢٠٠ مزارع، كما تم تقديم كميات من المساعدات والمستلزمات الطبية منها عدد ٢ منظم أكسجين و٦جهاز ضغط، و٣ كشفات كشف و١٢٠ مفرش سرير و٥٥ سرنجة ٥ سم، و١٠٠ سرنجة ١٠سم، وغيرها من المستلزمات الطبية لخدمة أهالى النجيلة والتجمعات المحيطة.