قاعود يخطف ﻹنبي تعادلًا ثمينًا من الاتحاد السكندري

علي المصري اقتنص فريق الكرة بنادى إنبي، تعادلاً إيجابياً ثميناً من مضيفه الاتحاد السكندري، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، في انطلاقة لقاءات اﻷسبوع السادس والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. انتهى الشوط اﻷول من المباراة ال

علي المصري



اقتنص فريق الكرة بنادى إنبي، تعادلاً إيجابياً ثميناً من مضيفه الاتحاد السكندري، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، في انطلاقة لقاءات اﻷسبوع السادس والعشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

انتهى الشوط اﻷول من المباراة التي إدارها تحكيميا محمد معروف وعاونه هاني عبد الفتاح ويوسف البساطي، ومحمد فهمي حكماً رابعاً، وكل من محمد أبو خاطر وشريف حسن حكماً خامساً، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

سجل هدف اللقاء اﻷول خالد الغندور لاعب وسط زعيم الثغر، بضربة خلفية مزدوجة رائعة، في الدقيقة 63، مستغلا خطأ صلاح سليمان في تشتيت الكرة، معلنا عن أحد أجمل أهداف الموسم، قبل أن يتعادل ﻹنبي محمود قاعود، قبل نهاية اللقاء بدقيقة واحدة.

التعادل قفز برصيد الاتحاد السكندري للنقطة 26 محتلا المركز الرابع عشر، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما عاد الفريق البترولي بنقطة ثمينة رفعت رصيده للنقطة 36، محتلا المركز السابع.