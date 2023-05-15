قاعود: توسعات الشركات العالمية في الفنادق تؤكد ثقة الاستثمار السياحي بمصر

أكد محمد قاعود، المدير المساعد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة كوليرز إنترناشيونال، أن النشاط والتوسعات التي تقوم بها كبرى الشركات العالمية المشغلة للمنشآت الفندقية يؤكد الثقة التي يطرحها الاستثمار السياحي العالمي في مصر.

وقال “قاعود”، خلال لقائه ببرنامج المجلة السياحية بقناة النيل للأخبار، إن شركة ماريوت إنترناشيونال تدير 3700 غرفة سياحية، إلى جانب وجود 1500 غرفة تحت الإنشاء حاليًّا، أما شركة هيلتون فهي أكبر كيان لديه غرف تحت الإنشاء بما يقدر بـ1750 غرفة.

وأشار إلى أن الأرقام المذكورة تعبر عن قدرة عملية التسويق على شرح قوة المقصد السياحي المصري، الأمر الذي يعزز ثقة كبار المستثمرين في قدراته، ويعزز بشكل أكبر القوة التنافسية للمقصد السياحي وقدراته على جذب المزيد من الاستثمارات السياحية.

وأوضح قاعود أن القاهرة تتمتع بـ18000 غرفة فندقية، بينها 60% فئة 4 نجوم و5 نجوم، وقد خلصت الدراسات إلى وجود قصور في الغرف الفندقية بمناطق شرق وغرب ووسط القاهرة؛

وهو ما يركز الضوء على الفرص الاسثتثمارية المتاحة في جميع المناطق، وكيف يمكن لكل منطقة التركيز على ما تتطلبه من إمكانيات وخدمات مناسبة لها في عملية بناء سلسلة المنشآت الفندقية المناسبة لها.

وأشار إلى أن تحقيق رؤية 30 مليون سائح وفقًا لـ”رؤية مصر 2030″ يتطلب العمل بإستراتيجية الأمد من خلال تعظيم الطاقة الاستيعابية لكل فئات الفنادق، بداية من الـ3 نجوم إلى الـ5 نجوم؛ لاستهداف جميع فئات السائحين ومستوياتهم الاقتصادية، وكذلك الترويج لجميع أنواع السياحة، مثل سياحة المعارض وسياحة اليخوت.