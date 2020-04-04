قاعدة عملاء البنك الأهلي ترتفع إلى 14 مليون عميل

تنمو بمعدل 9 آلاف عميل جديد عن كل يوم عمل

قال البنك الأهلى إن قاعدة العملاء لديه ارتفعت إلى 14 مليون عميل بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي “مارس 2020″، مقارنة بـ 12.4 مليون عميل في يونيو 2019، أي بمعدل 9 آلاف عميل جديد عن كل يوم عمل، مما يعكس ثقة العملاء فى “بنك أهل مصر”.

وذكر الأهلى فى تقرير حول نتائج أعماله، إن إجمالي شبكة الفروع تجاوزت 510 أفرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة، وفقا لخطة مدروسة فى جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكل شرائح عملاء البنك المختلفة.

افتتاح 10 فروع إلكترونية

وفيما يتعلق بملف الخدمات المصرفية الإلكترونية، قال البنك إنه تم افتتاح فروع الخدمة الإلكترونية لأول مرة في مصر؛ حيث وصلت إلى 10 أفرع حتى الآن، ويخطط البنك للوصول بها الى 25 فرعًا بنهاية 2020.

وقال إن عدد عملاء الأهلى نت للأفراد بلغ 2.3 مليون جنيه في فبراير2020، بزيادة قدرها مليون عميل على يونيو 2019، وبنحو58.5 ألف عميل شركات في فبراير 2020، مقارنة بـ 13.5 الف عميل في يونيو 2019.

إضافة إلى نحو 3 ملايين محفظة إلكترونية في فبراير 2020 بزيادة قدرها 500 ألف محفظة جديدة منذ يونيو 2019، كما أطلق البنك تطبيق الموبايل البنكي الذي أحدث طفرة في الصيرفة الإكترونية بالبنك.