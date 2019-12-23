قاعدة خرسانية تزن 600 طن لوضع مسلة الملك رمسيس.. القاهرة تبرز أعمال تطوير ميدان التحرير (صور)

إضافة إلي عمل نظام إضاءة أرضية وأحواض بها شجيرات زيتون وتركيب أجهزة إضاءة بها لإضفاء شكل جمالى ينسجم مع الطابع الفرعونى وأعمال التطوير ميدان التحرير

قالت محافظة القاهرة إن أعمال تطوير ميدان التحرير وتزيينه تتم علي قدم وساق من أجل إنهاء الأعمال، بالتعاون مع وزارات الإسكان والآثار والثقافة والمحافظة، بحسب بيان على الصفحة الرسمية للمحافظة.

وأضافت محافظة القاهرة أن مسلة الملك رمسيس الثاني، التى يتم ترميمها بطول 19 مترًا، تمهيدًا لوضعها في قلب ميدان التحرير، إضافة لأعمال الرصف، والإنارة، وتنسيق الموقع العام.

وأوضحت أنه تم تقسيم العمل بالميدان إلى 6 مناطق هى صينية الميدان وعمر مكرم والمتحف والمجمع ووزارة الخارجية القديمة وجراج التحرير.

وذكرت أنه تمّت إزالة ساري العَلَم الضخم الذي كان موجودًا في قلب الميدان وإزالة الزراعات بالكامل، والوصول بالحفر إلي منسوب محطة مترو السادات من أجل إنشاء القاعدة التي توضع عليها المسلة “وزن 600 طن”، إلى جانب العمل في تنفيذ 9 كَمَرات بطول 16 مترًا، وارتفاع 2.30، وعمل مشايات مكونة من بلاطات خرسانية، وعلى جانبيها خرسانة ملونة وزراعة نخيل وعمل أماكن للجلوس عبارة عن بلوكات خرسانية وبعض المقاعد الرخامية تم تنفيذها بإدارة الخرسانة الجاهزة.

زراعة أشجار الزيتون وإضافة الطابع الفرعوني للميدان

إضافة إلى عمل نظام إضاءة أرضية وأحواض بها شجيرات زيتون وتركيب أجهزة إضاءة بها لإضفاء شكل جمالى ينسجم مع الطابع الفرعونى وأعمال التطوير بالميدان.