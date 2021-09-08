«قاعدة تاريخ».. برنامج جديد للكاتب والباحث وليد فكري على «CBC»

يبدأ عرض برنامج “قاعدة تاريخ” من تقديم الكاتب والباحث وليد فكري، الخميس 16 سبتمبر، ويذاع البرنامج يومي الخميس والجمعة في الحادية عشرة مساءً، ويناقش شجرة الإنسانية التي تفرع منها البشر والحضارات.

ويسلط البرنامج الضوء على الحضارات الإنسانية، حيث استلهم منها التتر وديكور البرنامج، ويتناقش شجرة الإنسانية وفرع الإنسان البدائي ثم الفراعنة والرومان والعرب والمسلمين وأوروبا الحديثة والحرب العالمية والعصر الحديث وكذلك صعود الإنسان للفضاء، وكل ذلك بطريقة جذابة ثنائية الأبعاد.

جدير بالذكر أن وليد فكري يعد مدرسة خاصة في الكتابة التاريخية، وقدم العديد من الكتب منها “أساطير مقدسة” و”دم المماليك” و”دم الخلفاء”.