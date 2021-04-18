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قاعة المومياوات بمتحف الحضارة تستقبل 2000 زائر اليوم

من المصريين والأجانب
دعاء محمود 10:19 م, الأحد, 18 أبريل 21 10:19 م, الأحد, 18 أبريل 21

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قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة، أن عدد زائري قاعة المومياوات اليوم من المصريين والأجانب بلغ 2000 زائر.

يأتي ذلك بالرغم من الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة اليوم الأحد، ومواعيد شهر رمضان المبارك، إلا أن الزائرين توافدوا بشكل ملحوظ إلى المتحف لزيارة قاعة المومياوات في أول يوم لاستقبالها الزائرين والذي يتزامن مع يوم التراث العالمي.

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جدير بالذكر أن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط استقبل آلاف الزائرين من المصريين والأجانب منذ افتتاح قاعة العرض المركزي واستقبال موكب المومياوات الملكية يوم السبت ٣ ابريل الجاري.

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بقلم دعاء محمود

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