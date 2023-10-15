قاطنو «سلام مصر» يطالبون وزير الإسكان بتسليمهم وحداتهم السكنية

طالب المنتفعون بمشروع الكراسة الزرقاء “9 آلاف” المستحقون لعدد 271 عمارة بمدينة شرق بورسعيد الجديدة “سلام مصر” بسرعة تسليمهم الوحدات السكنية التى تقدموا للحصول عليها ضمن مشروع الإعلان الثامن الكراسة الزرقاء الذي طرحته وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عام 2016.

وكذا سرعة الانتهاء من إجراءات الاستعلام الامني للمستحقين ممن قاموا بالفعل بإنهاء الإجراءات الإدارية والتعاقديه على وحداتهم بالبنوك المموله المشاركه بالمشروع بالتنسيق مع صندوق التمويل العقاري ووزارة الاسكان .

وحصلت المال على نسخه من مذكرة المطالب التى يعتزم المنتفعين بالوحدات السكنيه بمدينة سلام مصر تقديمها لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بوصفه رئيسا لهيئة المجتمعات العمرانيه الجديده تضمنت مجموعة من المطالب أهمها.

تشكيل لجنه من جهاز مدينة شرق بورسعيد الجديده سلام مصر – لفحص وحصر وظائف و مهن السادة المواطنين الجدد فى مدينة سلام مصر.وتوظيف و تشغيل المقيمين داخل المدينة لتحقيق التنمية المستدامه , وكذلك تشكيل لجنة تختص بإنهاء وتيسير نقل مهمات المعيشة من بورسعيد الى مدينة سلام مصر وتوفير سيارات نقل ثقيل و أتوبيسات طاقة 45 فرد فى كل أتوبيس, وندب لجنة عمالة( فنية كهربائية – نجارين- سباكين- عمال غاز- تركيبات) لتلبية احتياجات المواطنين قبل تسلم وحداتهم السكنيه بشكل نهائي

وأشارت مذكرة مطالب المنتفعين إلى أن السادة المواطنين الجدد لن يستطيعوا احضار عمالة فنية من بورسعيد لارتفاع التكلفة و صعوبة النقل . وتستهدف هذه اللجنة ضمان جودة و سرعة و أمان الخدمة و سوف تكون مدفوعة الأجر . كما تعد موردا تعود بالنفع المادى على مجلس المدينة نتيجة لتحصيل رسوم عن أدائها وتوفيرها لقاطنى سلام مصر

كما تضمنت المطالب انشاء لجنة رياضية إجتماعية.لبحث الظروف المعيشيه للمقيمين لتحقيق التجانس بين أفراده لأنه مجتمع جديد وضبط ايه عناصر دخيله وتحقيق الأمان الاجتماعى والحفاظ على الامن القومى .

ولفت المنتفعين عبر مذكرة المطالب , إلى أهمية ايجاد وفتح مسارات متعدده للوصول للمدينه من بورسعيد والعكس وذلك بتشغيل معدية خاصه بشرق التفريعه لسكان مدينة سلام بجانب إستخدام ممر أمن بنفق جنوب بورسعيد لتوفير أكثر من مسار للوصول للمدينه تحسبا لحدوث مواقف طارىه ولإرتباط كثير من السكان بأعمالهم بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد.

وحذر المنتفعين من حدوث هجرة عكسية فى حالة عدم توفير وسيله للنقل من المدينه إلى بورسعيد وبورفؤاد لانه لايمكن ان يبعد محل السكن عن العمل مسافة أكثر من 60 كم يوميا , حيث أن المنتفعين بوحدات المدينه أسر محدودة الدخل لايستطيع دفع تكاليف التنقلات اليومية و لا يمكن ان تظل المدينة فارغة من اهلها لمدة طويله أثناء اليوم.

كما طالب المستحقين بضرورة التسريع باستكمال بداية الحياة الطبيعية للمدينة و التفاعل التنموى بها لانها مرحلة اولى و ركيزة اساسية لببدء وإستكمال المرحلة الثانية من مشروعات الإسكان الإجتماعى والتعاوني

حيث أن التأخر فى إستكمال المشروعات السكنيه بالمدينه يؤدى الى فشل إنشاء نماذج من المدن العمرانيه الجديده التى تسعى الدوله لإنشائها وأن نجاح النموذج يعد حافزا لتنمية شمال سيناء.

وأكدت مذكرة مطالب المنتفعين بمشروع الكراسة الزرقاء المعروف ب٩ الالف شرق بورسعيد على ضرورة التنسيق بين المحافظه وهيئة المجتمعات العمرانيه على ضرورة استكمال مرافق المشروع وتوصيل خطوط الغاز واستكمال اعمال الصرف الصحي وسرعة تسكين المستحقين قبل نهاية العام الجارى

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أصدر مؤخرا حركة تنقلات وتكليفات موسعة بأجهزة المدن الجديدة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.شملت الحركة تكليف المهندس طارق جمال الدین محمد، بالعمل رئيساً لجهازي تنميةمدينتى( بور سعيد الجديدة- سلام، وغرب بورسعيد).

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنه يتم بشكل مستمر تقييم عمل مختلف المسئولين، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى العمل، وجودة التنفيذ بمختلف المشروعات التي تتولى وزارة الإسكان تنفيذها.

وكان جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة، قد انتهى من طرح 9 محال تجارية وصيدلية بأنشطة متنوعة، بالإضافة الى 6 وحدات مهنية وإدارية بأنشطة مختلفة، للبيع بمزاد علني. يونيو الماضي فيما انتهى جهاز المدينه من توصيل الكهرباء والمياه وخطوط الاتصالات والعمل يجرى فى الانتهاء من باقى الوحدات الخدميه تمهيدا للتشغيل

ومن ناحيته استجاب الفريق كامل الوزير وزير النقل لطلب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من مد خط السكه الحديد الذي يتم تجهيز مساره حاليا من الفردان حتى مدينة بئر العبد وميناء شرق بورسعيد ليمر بالمدينة الجديده ,” سلام مصر”.

وجارى مد الخط حتى مدينة العريش لأول مرة منذ حرب 1967 بحيث سيتم ربط ميناء العريش البحرى بالسكة الحديد للمساهمة بحركة نقل البضائع من والى سيناء , وايضا انشاء خط جديد من مدينة العريش مرورا بمطار العريش الدولى ثم مناطق ( نخل – الحسنه – الثمد ) للمساهمة فى نقل البضائع من وسط سيناء حتى ميناء العريش – طابا – شرق بورسعيد.

وتفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل اليوم الاعمال الجارية بخط سكه حديد الفردان طابا كما اوصي بإنشاء محطات ركاب جديده مثل محطة سلام مصر ومحطة 30 يونيو لخدمة المواطنين بهذه المناطق وجارى العمل لاستعادة كفاءة وتجديد المحطات الاخري مثل جلبانه ورمانه وبالوظه كما سيتم إنشاء محطة جديده فى العريش لخدمة الركاب.