قاطرات هيئة قناة السويس تنجح في تعويم ناقلة بترول بعد جنوحها

نجحت قاطرات هيئة قناة السويس في تعويم ناقلة البترول AFFINIT-v” بعد جنوحها، حسبما صرح المتحدث الإعلامي للهيئة جورج صفوت لقناة “العربية”.

ويذكر أن القاطرات عزت عادل و مصاحب و سفيتزر2 ،3 ، شاركت في تعويم الناقلة المحملة بمشتقات بترولية.

وأبحرت الناقلة تحت علم “سنغافورة” والتي جنحت في قناة السويس مساء يوم الأربعاء في المدخل الجنوبي للقناة بالقرب من نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس .

يذكر أن ناقلة البترول قادمة من البرتغال ومتجهة إلى ميناء ينبع السعودي وهي ناقلة نفط خام تم بناؤها في عام 2016 تبلغ طاقتها الاستيعابية 114ألفا طنًا ويبلغ طولها الإجمالي 252.26مترً وعرضها 45.04 مترًا بغاطس 11.5 متر.

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، نجاح وحدات الإنقاذ وقاطرات الهيئة في إنقاذ وتعويم ناقلة الوقود AFFINITY حمولة ٦٤ ألف طن والتي جنحت بالكيلومتر 143 ترقيم قناة بسبب عطل فني بدفة السفينة تسبب في فقد القدرة على توجيه السفينة وجنوحها.

ففور وقوع الحادث تشكلت مجموعة عمل بقيادة الفريق رئيس الهيئة ومراقبي الملاحة وتم التنسيق مع مكتب تحركات بورتوفيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم الدفع بعدد 5 قاطرات وقسم الإنقاذ بالهيئة للتعامل السريع مع الموقف وتعويم السفينة، وفق بيان للهيئة.