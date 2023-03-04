قاطرات «موانئ البحر الأحمر» تنجح في سحب سفينة حاويات بالمدخل الجنوبي لقناة السويس

نجحت الهيئة العامة ل

، اليوم السبت، في سحب سفينة الحاويات “MSC PEGASUS”، والتي تحمل عَلم دولة ليبيريا، بطول 300 متر، وعرض 40 مترًا، وغاطس 13.5 متر، وحمولة 77 ألفًا و48 طنًّا.

وأوضح بيان صحفي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن السفينة قادمة من كولومبيا، وفي طريقها إلى سريلانكا، وذلك بعد تعطل ماكيناتها وتراكيها في الغاطس الخارجي للمدخل الجنوبي لقناة السويس.

وتم قَطرها من خلال أربع قاطرات بحرية من الوحدات البحرية المملوكة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛ وهي: (تحيا مصر 1، تحيا مصر 2، تحيا مصر 3، تحيا مصر 4)، وسحبها حتى الرصيف الأول بالحوض الثاني لميناء السخنة.

وصرّح اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة، بأن نجاح سحب السفينة يأتي في إطار الخطوات التي اتخذتها الهيئة من تطوير وزيادة أعداد وحدات القطر والإرشاد المملوكة للهيئة، ضمن الخطوات المستقبلية التي تنتهجها الهيئة من زيادة توافر وحدات قَطر تتمشى مع حمولات السفن الحديثة، مشيرًا إلى الاهتمام بتوافر الكوادر الفنية والمرشدين الموجودين بالهيئة ضمن الموارد البشرية التي تمتلكها الهيئة.