قاشقاي تتصدر SUV-C رغم الأوفر برايس

أحمد شوقيحافظت "نيسان قاشقاي" على صدارتها لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم SUV-C، رغم الأوفر برايس الذي يتراوح بين 20 و40 ألف جنيه.وبلغت الحصة السوقية لنيسان قاشقاي 31% من مبيعات الفئة البالغة 10.8 ألف سيارة، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، وفق أحدث تقارير مجلس

أحمد شوقي

حافظت “نيسان قاشقاي” على صدارتها لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم SUV-C، رغم الأوفر برايس الذي يتراوح بين 20 و40 ألف جنيه.

وبلغت الحصة السوقية لنيسان قاشقاي 31% من مبيعات الفئة البالغة 10.8 ألف سيارة، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، وفق أحدث تقارير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وسجلت شيري تيجو حصة سوقية 19.9% محتلة المركز الثاني، وتبعتها في الترتيب رينو داستر التي استحوذت على 11.4%، ثم هيونداي توسان بنسبة 10.4%، ورينو كادجار بواقع 7.3%، وكيا سورتاج بنسبة 7.3%، وسوبارو XV بواقع 5.3%.

واستحوذت السيارات الأخرى على حصة سوقية بلغت 7.4%.

وقال أحد موزعي سوق السيارات، إن “قاشقاي” قد حافظت على على صدارتها رغم أن نيسان إيجيبت، قد خفضت حجم توريداتها من السيارة المستوردة من اسواق أوروبا بشكل كبير، مما أدى إلى نقص حاد في المعروض لدى التجار والموزعين.

واستطرد أن التجار والموزعين يفرضون مبالغ إضافية على العملاء الراغبين في شراء السيارة، بقيم تتراوح بين 20 ألف جنيه للفئة الأولى من نيسان قاشقاي، و40 ألف جنيه للفئة الأعلى منها.