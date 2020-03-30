اقتصاد وأسواق

«قارون للبترول» تستهدف 12.6 مليون دولار وفرًا فى نفقات الإنتاج

رئيس الشركة لـ«لمال»: 30 ألف برميل خام حجم الإنتاج اليومى حالياً
نسمة بيومي 8:58 ص, الأثنين, 30 مارس 20 8:58 ص, الأثنين, 30 مارس 20

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تستهدف “قارون للبترول” تحقيق 12.6 مليون دولار وفرًا فى مصروفات الإنتاج فى مناطق امتياز الشركة فى مصر، خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى.

يشار إلى أن شركة قارون نجحت فى خفض مصروفات الإنتاج محققة وفرًا بقيمة 1.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، من خلال تطبيق إجراءات الاستغلال الاقتصادى الأمثل للتسهيلات والبنية الأساسية بالحقول وتطوير قدرات البنية القائمة.

رئيس الشركة لـ«لمال»: 30 ألف برميل خام حجم الإنتاج اليومى حالياً

كشف أشرف عبد الجواد، رئيس قارون للبترول لـ”المال” عن أن حجم الإنتاج الحالى للشركة يبلغ 30 ألف برميل زيت خام يوميًا.

لفت إلى أن الشركة تتابع تنفيذ برنامجها للحفر والتنقيب والإنتاج بحسب المتفق عليه مع الشريك الأجنبى والهيئة العامة للبترول.

يذكر أن الشركة أعلنت مؤخرا أنه جار تنفيذ برنامج عمل فى حقولها خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى، يشمل أعمال حفر 8 آبار جديدة، بواقع 6 تنموية و2 استكشافية استمراراً للنشاط الإنتاجى والاستكشافى، الذى شهد حفر 7 آبار تنموية، وبئراً استكشافية خلال النصف الأول من (2019 / 2020).

قال عبد الجواد إن الشركة مستمرة فى عملها بامتيازاتها البترولية وفق المستهدفات المحددة للعام الجارى .

يشار إلى أن شركة قارون للبترول أعلنت فى فبراير الماضى عن تفاصيل موازنتها الاستثمارية للعام المقبل، التى تتضمن استثمارات بواقع 170 مليون دولار تستهدف منها زيادة إنتاج الخام إلى 33 ألف برميل يوميا.

تركز الشركة على تنفيذ خطة طموح لأعمال الحفر بمنطقة شرق البحرية الممتدة تشمل حفر 5 آبار تنموية جديدة، وأخرى استكشافية.

تمثل قارون للبترول الكيان المشترك بين أباتشى الأمريكية، والهيئة العامة للبترول، وهى المنفذ لعمليات البحث والتنقيب والإنتاج بمناطق امتياز أباتشى فى الصحراء الغربية والشرقية.

يذكر أن طارق الملا، وزير البترول، أكد فى تصريحات له مؤخرا أن منطقة الصحراء الغربية التى تعد فى صدارة مناطق إنتاج الزيت الخام ستشهد نشاطاً بترولياً موسعاً من خلال برنامج العمل الجارى لزيادة حفر الآبار الإنتاجية وأعمال تنمية الحقول وأنشطة الاستكشاف لمكامن جديدة للزيت الخام والغاز، باستخدام التقنيات الحديثة وتكثيف أعمال المسح السيزمى للوقوف على الفرص.

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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