سيــارات

قارن بين هيونداي i10 وفيات بونتو

أحمد شوقي أظهرت المقارنة بين النسختين المانيوال "السيارتين هيونداي i10 وفيات بونتو" تقاربًا بينهما في الأسعار، حيث تباع الأولى بـ230 ألف جنيه، والثانية بـ227.9 ألف. وتم تزويد سيارة هيونداي بمحرِّك سعة 1250 سي سي بقوة 87 "حصان"، وعزم 120 نيوتن، فيما زُودت الثانية بمحركٍ سعته 1400 سي سي بقوة 7
20 نوفمبر، 2017 20 نوفمبر، 2017

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أحمد شوقي

أظهرت المقارنة بين النسختين المانيوال “السيارتين هيونداي i10 وفيات بونتو” تقاربًا بينهما في الأسعار، حيث تباع الأولى بـ230 ألف جنيه، والثانية بـ227.9 ألف.

وتم تزويد سيارة هيونداي بمحرِّك سعة 1250 سي سي بقوة 87 “حصان”، وعزم 120 نيوتن، فيما زُودت الثانية بمحركٍ سعته 1400 سي سي بقوة 77 “حصان”، وعزم 115 نيوتن.

ويوضح الجدول التالي أهم أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين:

المواصفات

هيونداي جراند i10   مانيوال

فيات بونتو مانيوال

الوكيل

غبور أوتو

النيل الهندسية

السعر الرسمي بالألف جنيه

230

227.9

سعة المحرك

1250

1400

ناقل الحركة

يدوي

يدوي

عدد السرعات

5

5

النمط

هاتشباك

هاتشباك

عدد الاسطوانات

4

4

حقن الوقود إلكتروني

يوجد

يوجد

العزم الأقصى

120

115

قوة المحرك

87

77

التسارع من 0-100 (كم/ساعة)   

12.7

13.2

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

عدد الأبواب

5

5

متوسط استهلاك الوقود(لتر/ 100كم)

7.6

7

سعة خزان الوقود (لتر)

43

38

الارتفاع عن الأرض

152

155

نوع الوقود الذي ينصح به

92

92

السرعة القصوى

170

165

الوسائد الهوائية للسائق

لا يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

لا يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

لا يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل EBD

لا يوجد

لا يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني ESP

لا يوجد

لا يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

لا يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

جنوط رياضية

لا يوجد

لا يوجد

مقاس الجنوط

14

15

فوانيس ضباب أمامية

لا يوجد

لا يوجد

فوانيس ضباب خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مساحات خلفية

يوجد

يوجد

مرايات جانبية كهربائية

لا يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيا

لا يوجد

لا يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

لا يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح أمامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

لا يوجد

تحكم بالمصابيح الأمامية

لا يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

لا يوجد

لا يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

لا يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

يوجد

يوجد

النظام الذكي لركن السيارة

لا يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة   CD 

يوجد

يوجد

مدخل AUX      

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

لا يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء خلفي

لا يوجد

لا يوجد

التحكم بالزجاج بلمسة واحدة

لا يوجد

يوجد

تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب

لا يوجد

يوجد

التحكم في ارتفاع كرسي السائق

لا يوجد

يوجد

فرش جلد

لا يوجد

لا يوجد

نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك     

لا يوجد

لا يوجد

فتحة سقف

لا يوجد

لا يوجد

فتحة سقف كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

كاميرا خلفية

لا يوجد

لا يوجد

كمبيوتر رحلات

يوجد

يوجد

نوع عجلة القيادة

إلكتروني

إلكتروني

تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة

يوجد

لا يوجد

مثبت سرعة

لا يوجد

لا يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الأمامية

لا يوجد

يوجد

أماكن تخزين بالأبواب الخلفية

لا يوجد

يوجد

إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية      

يوجد

يوجد

قفل مركزي للأبواب

يوجد

يوجد

حامل أكواب أمامي



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