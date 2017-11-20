سيــارات

قارن بين هيونداي i10 وفيات بونتو

أحمد شوقي أظهرت المقارنة بين النسختين المانيوال "السيارتين هيونداي i10 وفيات بونتو" تقاربًا بينهما في الأسعار، حيث تباع الأولى بـ230 ألف جنيه، والثانية بـ227.9 ألف. وتم تزويد سيارة هيونداي بمحرِّك سعة 1250 سي سي بقوة 87 "حصان"، وعزم 120 نيوتن، فيما زُودت الثانية بمحركٍ سعته 1400 سي سي بقوة 7