قارن بين هيونداي i10 وفيات بونتو

أحمد شوقي
أظهرت المقارنة بين النسختين المانيوال “السيارتين هيونداي i10 وفيات بونتو” تقاربًا بينهما في الأسعار، حيث تباع الأولى بـ230 ألف جنيه، والثانية بـ227.9 ألف.
وتم تزويد سيارة هيونداي بمحرِّك سعة 1250 سي سي بقوة 87 “حصان”، وعزم 120 نيوتن، فيما زُودت الثانية بمحركٍ سعته 1400 سي سي بقوة 77 “حصان”، وعزم 115 نيوتن.
ويوضح الجدول التالي أهم أوجه الاختلاف والتشابه بين السيارتين:
المواصفات
هيونداي جراند i10 مانيوال
فيات بونتو مانيوال
الوكيل
غبور أوتو
النيل الهندسية
السعر الرسمي بالألف جنيه
230
227.9
سعة المحرك
1250
1400
ناقل الحركة
يدوي
يدوي
عدد السرعات
5
5
النمط
هاتشباك
هاتشباك
عدد الاسطوانات
4
4
حقن الوقود إلكتروني
يوجد
يوجد
العزم الأقصى
120
115
قوة المحرك
87
77
التسارع من 0-100 (كم/ساعة)
12.7
13.2
نوع الجر
أمامي
أمامي
عدد المقاعد
5
5
عدد الأبواب
5
5
متوسط استهلاك الوقود(لتر/ 100كم)
7.6
7
سعة خزان الوقود (لتر)
43
38
الارتفاع عن الأرض
152
155
نوع الوقود الذي ينصح به
92
92
السرعة القصوى
170
165
الوسائد الهوائية للسائق
لا يوجد
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
لا يوجد
يوجد
كراسي كهربائية
لا يوجد
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
لا يوجد
يوجد
توزيع إلكتروني للفرامل EBD
لا يوجد
لا يوجد
برنامج التوازن الإلكتروني ESP
لا يوجد
لا يوجد
نظام تنبيه ضد السرقة
لا يوجد
لا يوجد
نظام إيموبليزر ضد السرقة
يوجد
يوجد
جنوط رياضية
لا يوجد
لا يوجد
مقاس الجنوط
14
15
فوانيس ضباب أمامية
لا يوجد
لا يوجد
فوانيس ضباب خلفية
لا يوجد
لا يوجد
مساحات خلفية
يوجد
يوجد
مرايات جانبية كهربائية
لا يوجد
يوجد
طي المرايا الجانبية كهربائيا
لا يوجد
لا يوجد
إشارات بالمرايا الجانبية
لا يوجد
لا يوجد
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
لا يوجد
لا يوجد
مصابيح أمامية حساسة للإضاءة
لا يوجد
لا يوجد
تحكم بالمصابيح الأمامية
لا يوجد
يوجد
إضاءة المصابيح الأمامية LED
لا يوجد
لا يوجد
إضاءة المصابيح الخلفية LED
لا يوجد
لا يوجد
سبويلر خلفي
يوجد
يوجد
النظام الذكي لركن السيارة
لا يوجد
لا يوجد
النظام الصوتي
يوجد
يوجد
مشغل أقراص مدمجة CD
يوجد
يوجد
مدخل AUX
يوجد
يوجد
مدخل USB
يوجد
يوجد
بلوتوث
يوجد
لا يوجد
مساند رأس أمامية وخلفية
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء أمامي
يوجد
يوجد
زجاج كهرباء خلفي
لا يوجد
لا يوجد
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة
لا يوجد
يوجد
تحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب
لا يوجد
يوجد
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
لا يوجد
يوجد
فرش جلد
لا يوجد
لا يوجد
نظام زر تشغيل / إيقاف المحرك
لا يوجد
لا يوجد
فتحة سقف
لا يوجد
لا يوجد
فتحة سقف كهربائية
لا يوجد
لا يوجد
كاميرا خلفية
لا يوجد
لا يوجد
كمبيوتر رحلات
يوجد
يوجد
نوع عجلة القيادة
إلكتروني
إلكتروني
تحكم في نظام الصوت من عجلة القيادة
يوجد
لا يوجد
مثبت سرعة
لا يوجد
لا يوجد
أماكن تخزين بالأبواب الأمامية
لا يوجد
يوجد
أماكن تخزين بالأبواب الخلفية
لا يوجد
يوجد
إمكانية طى ظهر مقاعد الخلفية
يوجد
يوجد
قفل مركزي للأبواب
يوجد
يوجد
حامل أكواب أمامي
…