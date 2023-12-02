قاربت على 9 مليارات دولار.. طفرة فى تعاقدات دول الشرق الأوسط مع شركات البناء الكورية

أظهرت بيانات ارتفاع الطلبيات الخارجية التي فازت بها شركات البناء الكورية بنسبة 13% على أساس سنوي في الـ 11 شهرا الأولى من هذا العام بفضل الطلب الكبير من الشرق الأوسط، بحسب وكالة يونهاب.

وبلغت قيمة طلبيات الشرق الأوسط على المصانع الكورية 8.75 مليار دولار في فترة 11 شهرا، بزيادة ثلاثة أضعاف من 2.89 مليار التي حصلت عليها شركات البناء المحلية قبل عام.

وحصلت شركات البناء المحلية على طلبيات مصانع بقيمة 23.4 مليار دولار من الخارج في الفترة من يناير إلى نوفمبر، مقارنة مع 20.7 مليار في الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لبيانات وزارة التجارة.

وجاءت هذه الزيادة مع ارتفاع الطلبيات من دول الشرق الأوسط وأفريقيا مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وقالت الوزارة إن الزيادة وجدت دفعة من اجتماعات القمم التي عقدتها كوريا الجنوبية مع ثلاث دول في الشرق الأوسط خلال العام الماضي.

وأضافت أنه بالنظر إلى السجل الحافل، هناك احتمال أن تحقق شركات البناء الكورية الجنوبية هدفها السنوي لطلبات المصانع الخارجية البالغ 30 مليار دولار هذا العام، مضيفة أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للمساعدة في تحقيق هذا الهدف.