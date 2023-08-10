قاربت على 4 ملايين وحدة.. مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في الصين تقفز 36% خلال 7 أشهر

تم بيع 641 ألف مركبة طاقة جديدة في الصين خلال الشهر الماضي

قاربت على 4 ملايين وحدة.. مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في الصين تقفز 36% خلال 7 أشهر
أحمد فراج

أحمد فراج

9:28 ص, الخميس, 10 أغسطس 23

أظهرت بيانات واردة من الجمعية الصينية لسيارات الركاب أنه منذ بداية العام الحالي، واصلت مبيعات التجزئة من مركبات الطاقة الجديدة في الصين توسعها الكبير، حيث ارتفعت المبيعات بمقدار 36.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.73 مليون وحدة، وفقًا لوكالة يونهاب.

وبحسب بيانات الجمعية، فإن مبيعات التجزئة من المركبات العاملة بالطاقة الجديدة في الصين قفزت بنسبة 31.9% على أساس سنوي في يوليو الماضي.

وفقًا للجمعية، تم بيع 641 ألف مركبة طاقة جديدة في الصين، خلال الشهر الماضي، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3.6% على أساس شهري.

وبلغ حجم مبيعات التجزئة من مركبات الركاب 1.78 مليون وحدة في يونيو الماضي، ما يمثل ثاني أعلى مستوى له في التاريخ.

أحمد فراج

أحمد فراج

9:28 ص, الخميس, 10 أغسطس 23