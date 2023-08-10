قاربت على 4 ملايين وحدة.. مبيعات السيارات الصديقة للبيئة في الصين تقفز 36% خلال 7 أشهر

أظهرت بيانات واردة من الجمعية الصينية لسيارات الركاب أنه منذ بداية العام الحالي، واصلت مبيعات التجزئة من مركبات الطاقة الجديدة في الصين توسعها الكبير، حيث ارتفعت المبيعات بمقدار 36.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.73 مليون وحدة، وفقًا لوكالة يونهاب.

وبحسب بيانات الجمعية، فإن مبيعات التجزئة من المركبات العاملة بالطاقة الجديدة في الصين قفزت بنسبة 31.9% على أساس سنوي في يوليو الماضي.

وفقًا للجمعية، تم بيع 641 ألف مركبة طاقة جديدة في الصين، خلال الشهر الماضي، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3.6% على أساس شهري.

وبلغ حجم مبيعات التجزئة من مركبات الركاب 1.78 مليون وحدة في يونيو الماضي، ما يمثل ثاني أعلى مستوى له في التاريخ.