قاربت على 4 ملايين مركبة.. صادرات الصين من السيارات تقفز 59.7% في 10 أشهر

قال وانغ شيا، رئيس مجلس قطاع السيارات التابع للمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، إن الصين ستصبح أكبر مُصدّر للسيارات في العالم في العام الجاري، حيث بلغت صادراتها من السيارات في الأشهر العشرة الأولى 3.9 مليون وحدة، وفقا لوكالة شينخوا.

وأضاف وانغ خلال تصريحات في معرض قوانغتشو الدولي الـ21 للسيارات الذي افتُتح يوم الجمعة الماضي أن صناعة السيارات في الصين خطت خطوة قوية في الأسواق العالمية، رغم البيئة الدولية المعقدة والخطيرة.

وصدّرت الصين خلال الربع الأول من العام الجاري 1.07 مليون مركبة، متجاوزة اليابان لأول مرة لتصبح أكبر مُصدّر للسيارات في العالم. وفي الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، سجل حجم الصادرات زيادة بنسبة 59.7 % على أساس سنوي ليصل إلى 3.92 مليون وحدة.

كما ارتفع متوسط سعر تصدير كل مركبة إلى 137 ألف يوان (حوالي 19100 دولار أمريكي) في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، من 85 ألف يوان في عام 2014.

وقال وانغ: “في عام 2001، كانت قيمة الصادرات لسلسلة صناعة السيارات الصينية 1.56 مليار دولار أمريكي فقط، بحصة عالمية بلغت 0.65 % فقط.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، اقترب هذا الرقم من 122 مليار دولار، ما يمثل 5.5% من الإجمالي العالمي”.

وأضاف وانغ أن سوق السيارات في الصين ستحتضن مساحة جديدة للنمو، تماشياً مع تطبيق سلسلة من السياسات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وتعزيز الاستهلاك، والانتعاش التدريجي لثقة المستهلكين.