قاربت على مليون سيارة.. نمو مبيعات «هيونداي وكيا» في أوروبا 4% خلال 10 أشهر

أعلنت شركتا هيونداي موتور وكيا التابعة لها، أن مبيعاتهما من السيارات في أوروبا ارتفعت بنسبة 9.3% على أساس سنوي في الشهر الماضي، مدعومة بمبيعات السيارات الرياضية متعددة الأغراض والمركبات الكهربائية، بحسب وكالة يونهاب.

ووصلت المبيعات الأوروبية المتراكمة لسيارات هيونداي وكيا في الفترة من يناير إلى أكتوبر إلى 940,543 وحدة، بزيادة 4% عن نفس الفترة من العام الماضي. وانخفضت حصتهما السوقية المجمعة خلال الفترة المذكورة بمقدار نقطة مئوية واحدة على أساس سنوي لتصل إلى 8.8%.

وقالت هيونداى وكيا نقلا عن بيانات من رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA) إنهما باعتا إجمالي 89,551 سيارة في أوروبا في أكتوبر، ارتفاعا من 81,953 وحدة بيعت قبل عام.

وشكلت الشركتان 8.6% من سوق سيارات الركاب الأوروبية في أكتوبر، بعد مجموعة فولكس واجن بحصة 24.8%، وستيلانتس بـ 17.4%، ومجموعة رينو بـ 9.9%، وفقا للبيانات الصادرة عن ACEA.

وعلى الرغم من النمو في المبيعات، انخفضت الحصة السوقية لمجموعة هيونداي موتور في أكتوبر بنسبة 0.4 نقطة مئوية عن نفس الشهر من العام الماضي.

وكانت أكثر الموديلات مبيعا للشركتين “توسان” و”كونا” لـ هيونداي، و”سبورتاج” و”نيرو” لـ كيا.