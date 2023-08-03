قاربت على مليون سيارة.. مبيعات هيونداى وكيا فى أمريكا تقفز 16% خلال 7 أشهر

أعلنت شركتا “هيونداي موتور” و”كيا” التابعة لها أن مبيعاتهما في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 12% في شهر يوليو المنقضى مقارنة بالعام الماضي، بفضل المبيعات القوية للسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات والسيارات الكهربائية، وفقا لوكالة يونهاب.

وباعت هيونداى وكيا 143,787 سيارة في الولايات المتحدة الشهر الماضي، ارتفاعا من 128,283 سيارة قبل عام. وتشمل أرقام شركة “هيونداي” نتائج مبيعات علامتها التجارية المستقلة “جينيسيس”.

وخلال الفترة من من يناير إلى يوليو، ارتفعت مبيعات هيونداى وكيا في الولايات المتحدة بنسبة 16% لتصل إلى 963,967 سيارة من 831,158 سيارة في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات “هيونداي” بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 66,527 وحدة، مع زيادة مبيعات “جينيسيس” بنسبة 22% عند 6,330 وحدة، وقفزت مبيعات “كيا” بنسبة 14% لتصل إلى 70,930 وحدة، وفقا لبيانات المبيعات الصادرة عن الشركتين.

ودعمت المبيعات القوية للسيارات “سانتا كروز” و”توسان” و”سانتا في” الرياضية المتعددة الاستخدامات والسيارة الكهربائية بالكامل “آيونيك 5” نتائج مبيعات “هيونداي” في يوليو.

وفي يوليو، ارتفعت مبيعات “هيونداي” للسيارات الكهربائية بنسبة 78% على أساس سنوي لتصل إلى 15,392 وحدة، وقفزت مبيعات الطرازات الكهربائية لـ “كيا” نسبة 72% لتصل إلى 11,106 وحدات.

وحددت الشركتان هدف مبيعات مشتركا قدره 7.52 مليون وحدة في عام 2023، بزيادة 9.8% عن 66.85 مليون وحدة باعتها العام الماضي.

وتهدف “هيونداي” و”كيا” إلى بيع 4.32 مليون سيارة و3.2 مليون سيارة على التوالي في الأسواق العالمية هذا العام.

وتشكل الشركتان الكوريتان الجنوبيتان معا ثالث أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم من حيث المبيعات، بعد شركة “تويوتا موتور” ومجموعة “فولكس فاجن”.