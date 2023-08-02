قاربت على مليونى سيارة.. نمو صادرات هيونداى 7.9% فى 7 أشهر

قالت شركة “هيونداي موتور”، أكبر شركة لتصنيع السيارات في كوريا الجنوبية، إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 1.2% في الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، بفضل زيادة الطلب على الطرازات الراقية والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، وفقا لوكالة يونهاب.

ومن يناير إلى يوليو، ارتفعت مبيعات هيونداى بنسبة 9.3% لتصل إلى 2,416,508 سيارة من 2,209,887 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقفزت مبيعات هيونداى المحلية بنسبة 16% لتصل إلى 454,053 سيارة في الأشهر السبعة الأولى من 390,701 سيارة في العام السابق. وارتفعت المبيعات الخارجية بنسبة 7.9% لتصل إلى 1,962,455 وحدة من 1,819,186 وحدة خلال نفس الفترة.

وبحسب بيان، فإن المبيعات المحلية لشركة هيونداى ارتفعت بنسبة 2.1% من 56,305 وحدة إلى 57,503 وحدة خلال الفترة المذكورة، بينما ارتفعت المبيعات الخارجية بنسبة 1.1% من 274,541 وحدة إلى 277,465 وحدة.

وقالت شركة “هيونداي موتور” في بيان إنها باعت 334,968 سيارة في يوليو، ارتفاعا من 330,846 وحدة قبل عام.

وقالت “هيونداي” إنها ستركز على توسيع مبيعات الطرازات الراقية في الأسواق العالمية من خلال إطلاق السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات “سانتا في” الجديدة بالكامل، وطراز “IONIC 5 N” الكهربائي بالكامل العالي الأداء.

وتخطط الشركة لإطلاق أول طراز كهربائي للعلامة التجارية “N” في السوق المحلية في وقت لاحق من هذا العام وفي الأسواق العالمية العام القادم. وتهدف الطرازات “N” إلى توفير قدرة الأداء الكاملة للقيادة اليومية.