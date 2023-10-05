قاربت على مليونى سيارة.. صادرات «كيا» تقفز 8.4% فى 9 أشهر

أعلنت شركة كيا، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا من حيث المبيعات، أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 4.8% في الشهر الماضي بالمقارنة مع نفس الشهر من العام السابق، مدعومة بالطلب القوي على طرز السيارات الرياضية متعددة الأغراض، بحسب وكالة يونهاب.

وفي الفترة من يناير إلى سبتمبر، ارتفعت مبيعات كيا بنسبة 8.4% إلى 2,354,072 وحدة مقارنة بـ 2,171,538 وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت المبيعات المحلية بنسبة 8.1% إلى 425,875 وحدة في الأشهر التسعة الأولى من 394,009 وحدة في العام السابق. وارتفعت مبيعاتها الخارجية بنسبة 8.4% إلى 1,924,145 وحدة من 1,775,137 وحدة خلال نفس الفترة.

وقالت كيا في بيان إنها باعت 261,322 وحدة في سبتمبر ارتفاعا من 249,458 وحدة قبل عام، بفضل زيادة مبيعات السيارات المتعددة الاستخدامات سبورتاج، وسورينتو، وسيلتوس.

وقفزت المبيعات المحلية بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 44,123 وحدة في الشهر الماضي من 39,734 وحدة، بينما ارتفعت المبيعات الخارجية بمقدار 3.5% إلى 216,568 وحدة من 209,299 خلال نفس الفترة.

وتشمل أرقام المبيعات الشهرية نتائج مبيعات المركبات ذات الأغراض الخاصة.

وفي عام 2023، تهدف الشركة إلى بيع 3.2 ملايين وحدة، بما في ذلك 2.6 مليون وحدة في المبيعات الخارجية.