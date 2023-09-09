قاربت على ملياري دولار.. صادرات قطاع الأمن السيبراني في كوريا تتوسع 6.2% خلال 2022

أظهرت بيانات أن سوق أمن المعلومات في كوريا الجنوبية توسع بنسبة 17% تقريبا في العام الماضي مقارنة بالعام السابق له، وذلك بفضل النمو الكبير في خدمات الأمن السحابية وأمن الشبكات، بحسب وكالة يونهاب.

وبلغت صادرات قطاع أمن المعلومات فى كوريا 2.2 ترليون وون ( 1.67 مليار دولار) في العام الماضي، بزيادة 6.2% عن العام السابق.

ووصل إجمالي مبيعات صناعة الأمن السيبراني، في البلاد إلى 16.2 ترليون وون (12.3 مليار دولار) في عام 2022، بزيادة 16.7% عن العام السابق، وفقا لبيانات من وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وشهد قطاع حماية المعلومات، الذي يشمل حماية الشبكات والمنصات والحلول السحابية، قفزة في مبيعاته بنسبة 23.5% على أساس سنوي إلى 5.6 ترليون وون؛ وارتفعت مبيعات الأجهزة الأمنية، مثل كاميرات المراقبة والأنظمة القائمة على القياسات الحيوية، بنسبة 13.4% على أساس سنوي إلى 10.6 ترليون وون في العام الماضي.

وبوجه خاص، ارتفعت مبيعات الحلول السحابية بأكثر من 4 أضعاف لتصل إلى 359.2 مليار وون في العام الماضي، وقفزت مبيعات حلول أمن الشبكات بنسبة 60% على أساس سنوي لتصل إلى 1.5 ترليون وون.

وأظهرت بيانات الوزارة أن إجمالي 1,594 شركة عملت في هذا القطاع في كوريا الجنوبية اعتبارا من العام الماضي، وكان يعمل فيها 64,831 موظفا.