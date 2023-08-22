قاربت على تريليوني دولار.. إيرادات الميزانية العامة للصين تقفز 11.5% في 7 أشهر

أظهرت بيانات رسمية صادرة من وزارة المالية الصينية أن إيرادات الميزانية العامة للصين زادت بنسبة 11.5% على أساس سنوي إلى حوالي 13.93 تريليون يوان (حوالي 1.94 تريليون دولار أمريكي) في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، وفقا لوكالة شينخوا.

وذكرت الوزارة أن الحكومة المركزية جمعت حوالي 6.38 تريليون يوان من الإيرادات، بزيادة 11.2 % على أساس سنوي، في حين سجلت الحكومات المحلية زيادة في الإيرادات بنسبة 11.8 % لتصل إلى حوالي 7.55 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية 11.75 تريليون يوان في الأشهر السبعة الأولى، بزيادة 14.5 % على أساس سنوي.

وتظهر البيانات أيضا أن إنفاق الميزانية العامة للبلاد توسع بنسبة 3.3 % على أساس سنوي إلى 15.16 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة.

وسجلت القطاعات المتعلقة بالصحة والضمان الاجتماعي والتوظيف والتعليم وكذلك الزراعة والغابات والحفاظ على المياه، نموا أسرع نسبيا في الإنفاق المالي، وفقا للوزارة.