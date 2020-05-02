«قادرين» لنجوم التسعينيات تحقق 13 مليون مشاهدة فى أسبوع

بعد مرور أسبوع على عرض أغنية «قادرين» الذى يقوم بغنائها نجوم جيل التسعينيات حميد الشاعرى وإيهاب توفيق وهشام عباس ومصطفى قمر، حققت الأغنية نجاحا كبيرا ولاقت إعجاب الجمهور، الذي أشاد بها عبر وسائل التواصل الاجتماعى “السوشيال ميديا”، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة كبيرة تصل إلى 13 مليون مشاهدة خلال أيام معدودة فقط من عرضها.

الأغنية عبارة عن فيديو كليب مصور، كلمات الشاعر أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، ومكساج وماستر “توما” تحت إشراف ورؤية الكابو حميد الشاعري، الذي يجهز لطرح ألبومه الجديد مع شركة “كامب” للإنتاج الفني، حيث أنه فى المراحل النهائيه للمكساج والماستر للألبوم.

أغنية «قادرين» تم تصويرها ومونتاجها فى ٣ أيام متواصلة قبل شهر رمضان مباشرة، والكليب فكرة ورؤية أحمد درويش، الذي تمكن من جمع ٤ من نجوم جيل التسعينيات فى أغنية واحدة، وإخراج أكرم فاروق.