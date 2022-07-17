«قادرون من أجل المناخ».. مبادرة تدعم مشاركة ذوي الهمم في تنظيم مؤتمر cop 27

أطلقت الشبكة المصرية للبيئة والمناخ، اليوم، مبادرة “قادرون من أجل المناخ” والتي تفتح الباب أمام ذوي الهمم للمشاركة بفاعلية في تحضيرات الدولة المصرية لقمة الأمم المتحدة للمناخ Cop 27 التي ستعقد في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وقال عبدالجواد أبوكب مؤسس الشبكة المصرية للبيئة والمناخ، إن المبادرة تدعم حق ذوي الهمم في المشاركة الفاعلة بالأحداث الوطنية وأن يقدموا جهدهم وإبداعهم مساهمة في دعم جهود الدولة المصرية لإخراج هذا الحدث العالمي المهم.

وأكد ان المبادرة تتيح الفرصة لرفع معدلات التوعية البيئية لذوي الهمم والمشاركة الفعالة فى القضايا البيئية المتنوعة، باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، والتعرف على المفاهيم البيئية وقضايا التغيرات المناخية.

وأشار مؤسس الشبكة المصرية للبيئة والمناخ إلى أن لجنة ذوي الهمم بالشبكة والتي ترأسها الدكتورة أسماء الفقي الخبيرة التربوية ورئيس جامعة أسما للطفل وتشارك المهندسة شوق نبيل رائدة زراعة الأسطح ومؤسسة أول حضانة خضراء في الوطن العربي، والدكتور أحمد عبدالرحمن أستاذ الخزف بكلية التربية الفنية جامعة حلوان واستشاري بيت الخزف المصرى.

وذكر “أبوكب”، أن المهندس وليد عباس العضو المنتدب لشركة ويل ميد، يشرف على تنفيذ المبادرة وبدأت بالفعل تكوين مجموعات العمل وتنفيذ تدريبات عملية على أرض الواقع تتيح لذوي الهمم المشاركة بأفكارهم وأعمالهم في حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.