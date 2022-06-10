«قادرون باختلاف» تحتل صدارة جولة وزير الشباب ببورسعيد

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، مركز شباب بورفؤاد عقب انتهاء أعمال تطويره.

واطلع الوزير والمحافظ على ما تضمنته أعمال تطوير المركز ومنها: ملعب خماسي، والصالة المغطاة، المسرح المكشوف، المباني الادارية، وأماكن جلوس الأعضاء.

وشهد وزير الشباب ومحافظ بورسعيد عرضا فنيا لفرقة “قادرون باختلاف” بقيادة الفنان عمرو عجمي، ومعرض للمشغولات اليدوية، وعدد من الأنشطة الرياضية والفنية بالمركز.

وافتتح وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد مركز لتدريب وتأهيل ذوي القدرات الخاصة، وشهد الأعمال اليدوية التي قام بها الأطفال، وأشاد بما يتم بذله داخل المركز من جهود لدعم قادرون باختلاف.

جولة وزير الرياضه ببورسعيد

ومن المزمع أن يستكمل الوزير جولته التفقديه للمنشآت والمراكز الشبابيه والرياضه ببورسعيد وبورفؤاد ويحضر حفل تأبين الدكتور حسني غادر رئيس الاتحاد العام للشركات والذي يعد واحدا من قيادات الرياضه وابنا من أبناء بورسعيد.