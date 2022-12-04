«قادرون باختلاف».. الداخلية تفتتح المركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم (صور)

افتتح قطاع الأحوال المدنية المركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم “قادرون باختلاف”، بمقر ديوان القطاع بالعباسية، والذي تم تصميمه هندسيًا على أعلى مستوى بما يواكب ويلبي إحتياجات ذوي الهمم، وتزويده بكافة السبل التكنولوجية الرقمية واللوجيستية الخاصة التي تراعي مختلف حالتهم بما يسهم في حصولهم على كافة خدمات القطاع الثبوتية من بطاقات الرقم القومي، المصدرات المميكنة شهادات “ميلاد وفاة، زواج، طلاق، قيد عائلي” بشكل حضاري وفوري.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية ، على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي، لكافة القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر.