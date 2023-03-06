قادة صينيون يحضرون مناقشات في الدورة التشريعية السنوية (صور)

حضر كبار القادة الصينيين لي تشيانغ، وتشاو له جي، ووانغ هو نينغ، وهان تشنغ، ولي شي، (الأحد) مناقشات في الدورة التشريعية السنوية الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني .

وشدد القادة الصينيون على أهمية ترسيخ وضع الرفيق شي جين بينغ في القلب من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وفي الحزب ككل، وعلى ترسيخ الدور التوجيهي لفكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد.

كما أعربوا عن دعمهم لتقرير عمل الحكومة الذي قدمه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة.

مناقشات الدورة التشريعية السنوية

عند انضمامه إلى نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني من مقاطعة يوننان في جلسة مناقشات جماعية، حث لي تشيانغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، على الالتزام بالمبدأ العام المتمثل في متابعة التقدم مع ضمان الاستقرار، وتكثيف الجهود لتعزيز التنمية عالية الجودة.

وشدد على إعطاء الأولوية لضمان استقرار النمو والتوظيف والأسعار، وتعزيز التعافي الاقتصادي الكامل في العام الجاري.

بالإضافة إلى دعوته إلى إنجاز عمل جيد في الاستجابة لكوفيد-19 في المرحلة الجديدة، حث لي تشيانغ على بذل جهود لتوسيع الطلب المحلي، ودفع الابتكار التكنولوجي بقوة، وضمان رفاهية الشعب وتحسينها بشكل أفضل.

وقال إنه يجب تعميق الإصلاحات بشكل ثابت، مع مزيد من الإصلاح لرأس المال المملوك للدولة والشركات المملوكة للدولة ودعم نمو القطاع الخاص.

بيئة أعمال موجهة نحو السوق

وأشار إلى أنه ينبغي بذل الجهود أيضا لتعزيز الانفتاح عالي المستوى، وتعزيز بيئة أعمال موجهة نحو السوق وقائمة على القانون ودولية الطابع.

وعند انضمامه إلى المناقشات مع زملائه النواب من وفد مقاطعة سيتشوان، دعا تشاو له جي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، المشرعين الوطنيين إلى دراسة وتنفيذ المبادئ التوجيهية للمؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني على كامل ودقيق، والمساهمة في بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل.

وقال تشاو إنه يتعين عليهم دعم القيادة الشاملة للحزب، ولا سيما القيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، واتباع فكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد كمرشد لهم للعمل.

وقال تشاو إنه يجب على نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الذين يمثلون مصالح وإرادة الشعب، أن يمارسوا سلطة الدولة وفقا للقانون ويحسنوا قدرتهم على أداء واجباتهم، وطالبهم بإبقاء الشعب في مقدمة أولوياتهم.

وانضم وانغ هو نينغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إلى نواب مقاطعة قويتشو في المناقشات.

وأكد وانغ الحاجة إلى تنسيق الجهود لتدعيم وتوسيع الإنجازات التي تحققت في تخفيف حدة الفقر، مع الجهود المبذولة لتعزيز النهوض بالريف، وشدد على تعزيز الازدهار المشترك والمثابرة على تعزيز الحفاظ على البيئة.

حل القضايا محل الاهتمام المشترك

وحث على بذل جهود لحل القضايا محل الاهتمام المشترك للشعب، من بينها التوظيف والتعليم والخدمات الطبية والإسكان ورعاية المسنين ورعاية الأطفال، وتسريع التنمية في مناطق الأقليات القومية، وتعزيز الوحدة بين المجموعات القومية وتقدم هذه المجموعات.

وخلال المناقشات مع نواب مقاطعة شاندونغ، دعا نائب رئيس مجلس الدولة هان تشنغ إلى بذل جهود من أجل التطبيق الكامل لقرارات وخطط اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ومواصلة تحقيق انتصارات جديدة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد.

كما شدد هان على رفع مستوى الناتج الاقتصادي الصيني بشكل فعال وتوسيعه بشكل مناسب، من أجل تحقيق تنمية عالية الجودة. وقال هان إنه يتعين على الصين ضمان وتحسين رفاهية الشعب في سياق مواصلة التنمية، وتحقيق تقدم قوي في تعزيز الازدهار المشترك.

مواصلة الجهود لتحسين السلوك

وخلال مناقشات جماعية مع نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني من وفد مقاطعة فوجيان، أكد لي شي، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وسكرتير اللجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني، على مواصلة الجهود لتحسين السلوك وفرض الانضباط ومكافحة الفساد، وبالتالي توفير ضمان قوي للنهوض بالتحديث الصيني النمط.

وحث كبير مسؤولي مكافحة الفساد في الصين هيئات فحص الانضباط والرقابة على إجراء رقابة سياسية صارمة لضمان التنفيذ الفعال للقرارات والخطط الموضوعة في المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، والعزم على الفوز في المعركة الصعبة والممتدة ضد الفساد.

كما طالب ببذل جهود لضمان استفادة الشعب من التنمية، وخلق بيئة تنمية سليمة، والمساعدة في تحديث نظام الحوكمة وقدراتها من خلال نظام رقابي محسّن.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.