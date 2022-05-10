قادة دينيون عالميون يحثون البنوك على عدم تمويل الأنشطة التي تؤدي إلى تغير المناخ

انضم زعماء دينيون مسيحيون ومسلمون ويهود إلى مسؤولي الأمم المتحدة أمس الإثنين، في حث المؤسسات المالية على وقف تمويل الأنشطة التي تؤدي إلى تغير المناخ بما في ذلك إنهاء الدعم لمشاريع الوقود الأحفوري الجديدة، بحسب وكالة رويترز.

ووقع قادة مجلس الكنائس العالمي ومجلس حكماء المسلمين ومجلس الحاخامات في نيويورك على بيان قال إنه على البنوك وصناديق التقاعد وشركات التأمين “واجبا أخلاقيا” بعدم المساهمة في تغير المناخ بسبب الخطر الذي يمثله على الحياة على الأرض في المستقبل.

سكرتير الأمم المتحدة: ساعد قطاع الخدمات المالية لفترة طويلة على إدمان العالم للوقود الأحفورى

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في دعم البيان “لقد ساعد قطاع الخدمات المالية لفترة طويلة على إدمان العالم للوقود الأحفوري”.

وأضاف أن “الواجب العلمي والأخلاقي واضح: يجب ألا يكون هناك استثمار جديد في التوسع في الوقود الأحفوري بما في ذلك الإنتاج والبنية التحتية والتنقيب”.

الجماعات الدينية : سنطلب من مقدمي الخدمات المالية وقف استثمارات الوقود الأحفوري

وقالت الجماعات الدينية إنها ستطلب من مقدمي الخدمات المالية المرتبطين بها وقف استثمارات الوقود الأحفوري واستثمار الأموال بدلا من ذلك في الطاقة المتجددة.

يقصد بتغير المناخ التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس. قد تكون هذه التحولات طبيعية فتحدث، على سبيل المثال، من خلال التغيرات في الدورة الشمسية. ولكن، منذ القرن التاسع عشر، أصبحت الأنشطة البشرية المسبب الرئيسي لتغير المناخ، ويرجع ذلك أساسًا إلى حرق الوقود الأحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز.

حرق الوقود الأحفوري يؤدى إلى انبعاثات الغازات الدفيئة

ينتج عن حرق الوقود الأحفوري انبعاثات الغازات الدفيئة التي تعمل مثل غطاء يلتف حول الكرة الأرضية، مما يؤدي إلى حبس حرارة الشمس ورفع درجات الحرارة.

تشمل أمثلة انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب تغير المناخ ثاني أكسيد الكربون والميثان. تنتج هذه الغازات، على سبيل المثال، عن استخدام البنزين لقيادة السيارات أو الفحم لتدفئة المباني.



يمكن أيضا أن يؤدي تطهير الأراضي من الأعشاب والشجيرات وقطع الغابات إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون. وتعتبر مدافن القمامة مصدرًا رئيسيًا لانبعاثات غاز الميثان.

ويعد إنتاج واستهلاك الطاقة والصناعة والنقل والمباني والزراعة واستخدام الأراضي من بين مصادر الانبعاث الرئيسية.

تشمل عواقب تغير المناخ، من بين أمور أخرى، الجفاف الشديد وندرة المياه والحرائق الشديدة وارتفاع مستويات سطح البحر والفيضانات وذوبان الجليد القطبي والعواصف الكارثية وتدهور التنوع البيولوجي.