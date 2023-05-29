قادة أمريكيون: المسيرات الإيرانية خطر حقيقي على الجنود الأمريكيين في العراق وسوريا

قال قادة عسكريون أمريكيون إن المسيرات الإيرانية تشكل مصدر خطر حقيقي على الجنود الأمريكيين في العراق وسوريا.

وينظر الأمريكيون بحذر شديد إلى تعاظم دور الميليشيات الموالية لإيران، وإلى كميات الأسلحة التي تمتلكها، خصوصاً المسيّرات والصواريخ التي أعطتها طهران لهذه الميليشيات.

خطر حقيقي على الجنود الأمريكيين

فرزين نديمي، المتخصص في شؤون التسلّح إن “المسيرات لها تأثير فائق، وهذا ما نلمسه لدى إطلاق أربع أو ست مسيرات على منطقة التنف”. وكان يشير إلى التأثير المعنوي والأمني الذي تلحقه المسيرات بالقوات الأمريكية وإن لم تكن الأضرار كبيرة في هجوم حصل العام الماضي.

تقييم الأمريكيين يشير أولاً إلى أن الكميات المتوفرة بحوزة الميليشيات ضخمة، وربما يصل الرقم بين الصواريخ والمسيرات إلى أكثر من 100 ألف في لبنان، وأرقام مضاعفة في سوريا والعراق.

لكن ما طرأ مؤخراً على هذه الأسلحة هو تمكّن الميليشيات، بمساعدة إيرانية، من تلقي تكنولوجيا تطوّر دقة هذه الصواريخ والمسيرات، وبحسب مصدر عسكري أميركي “لا تجعلها دقيقة، بل تساهم في دقتها مثل أن تزرع الميليشيات كاميرا في مسيرة وتطلقها ثم تصوّب مسار وهدف المسيرة التالية بناء على مكان سقوط الأولى”.

الانهمار الصاروخي

رسم القائد السابق للمنطقة المركزية في الجيش الأميركي الجنرال كينيث ماكنزي، صورة قاتمة لمسرح الشرق الأوسط في ورقة بحث، وخلال محاضرة ألقاها منذ أسابيع في واشنطن عندما تحدّث عن انهمار الصواريخ بالمئات والآلاف، وقال إنه في حال اندلاع حرب سيتم استعمال الصواريخ البعيدة المدى مع صواريخ كروز متوسطة المدى، ومسيرات للقصف أو المراقبة، ويتم “استهداف القواعد الجوية والقواعد البرية والبحرية ومراكز السكن، وسيتفوّق العدد الكبير من المنظومات الإيرانية على منظومات الدفاع الجوي ومضادات الصواريخ وستصل إلى أهدافها”.

يقول الجنرال المتقاعد ماكنزي إن الحرب المقبلة ستكون حرباً بالنيران، أي بدون مدرعات، فيما يقول مصدر عسكري أميركي لقناتي “العربية” و”الحدث” إن “زمن العمليات الانتحارية، واختراق بوابة الثكنة العسكرية بشاحنة مليئة بالمتفجرات، صار من الماضي”، ويشير إلى أن التهديد لمواقع القوات الأميركية في التنف وشمال شرق سوريا وثكنات انتشار القوات الأميركية في العراق “أمر جدّي، والهجمات تتكرر، والأميركيون يأخذون احتياطات كبيرة لحماية جنودهم في هذه المناطق عن طريق نشر منظومات متطورة، مثل “سي رام” و”باتريوت” وباعتماد أساليب أقل تطوراً مثل نشر الجنود وخفض كثافة السكن واستعمال المباني المحصنة”.

الخطر الهادئ

لأسابيع طويلة وربما لأشهر، يبدو التهديد منخفضاً نظراً لوجود فترات هدوء طويلة بين الهجمات، لكن الأمريكيين قلقون جداً من الوضع الحالي، وقد تعرضت قواتهم خلال العامين الماضيين لسلسلة من الهجمات، آخرها في يوم 23 مارس الماضي، حين قتل متعاقد أمريكي يعمل مع الأميركيين وردّت القوات الجوية الأميركية بقصف مواقع للميليشيات.

وفي معلومات إضافية لـ”العربية” و”الحدث”، أكدت مصادر عسكرية أميركية أن الهجوم الأخير على شمال شرق سوريا، انطلق بالفعل من العراق وليس من سوريا. وكانت “وول ستريت جورنال” أشارت إلى الأمر من قبل، لكن القوات الأميركية ردّت على قواعد للميليشيات في سوريا حيث تنتشر مدعومة من فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

هدأت الساحة بعد ذلك، لكن هذا الهجوم مؤشر إضافي على خطورة الوضع، ولا مؤشر حتى الآن على أن الدعم العسكري الذي يصل الميليشيات يتراجع، بل تتابع الميليشيات تلقي التسليح والتدريب والمال، ويتوقّع الأميركيون أن تتابع الميليشيات ضرب الأهداف الأميركية وغير الأميركية في المنطقة الممتدة من العراق إلى سوريا، فيما يوسّع حزب الله في لبنان من نشاطاته العابرة للحدود، ويعمّق من خبرة قواته وما يحمله من سلاح.

الميليشيات تحاصر الأمريكيين

خريطة انتشار الميليشيات تدل على خطورة عالية، فهي تتعمّد الإحاطة بالمواقع الأمريكية في سوريا والعراق، وقال ميك موللروي من “معهد لوبو” الأميركي: “إنهم يفعلون ذلك لحماية طرق الإمداد، وليحاوطوا المنشآت، وليتحرّكوا بسرعة مع شركائهم ولو حدث أمر ما، يضعوننا في حرج تكتيكي، لأنه من الصعب أن نقاتل ونحن في وضعية الإطباق علينا”.

يرى الكثيرون في العاصمة الأمريكية أن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن لا تملك خطة لمواجهة هذا الخطر، فيما تعتبر مصادر الحكومة الأمريكية أن ما يحصل هو “لعبة شطرنج” بين الميليشيات وإيران من جهة، والأمريكيين وحلفائهم من جهة أخرى.

قال أحد المراقين إن ما حصل منذ العام 2021 بين الجنود الأميركيين والميليشيات كان “محسوباً، حيث تبدأ السلسلة بهجوم يتبعه رد أمريكي، ثم قصف بري وبعض الصواريخ بدون أضرار في صفوف الأميركيين، ثم هدوء “والأهم”، بحسب قوله، إن القوات الأميركيين لم ترد على إيران بدلاً من الميليشيات.

تصاعد المخاطر

ستكون الأشهر المقبلة مليئة بالمخاطر، فالأمريكيون بدأوا التحدث علناً الآن عن تقارب عسكري أكبر بين روسيا وإيران، وفي حين يلفت النظر كثيراً حصول إيران على طائرات ومروحيات روسية، سيكون حصول طهران على معلومات تكنولوجية وأجهزة إلكترونية متطورة أكثر خطراً عندما تتوفّر هذه المعلومات والتكنولوجيا الروسية المتطورة للميليشيات المنتشرة من العراق إلى سوريا إلى لبنان وحتى إلى الحوثيين في اليمن.

وفي هذا السياق، يقول ميك مولروي، الذي كان نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي: “إنهم طوّروا هذه الأسلحة في مكان مثل أوكرانيا عندما استعملها الروس، وهم يستعملون السلاح وباتوا يعرفون الآن كيف يستعملونه بحيث يتحاشون أنظمة الدفاع والحماية ويقصفون الأهداف بدقة”.

وربما يكون الجميع معنياً، فالميليشيات تنتشر حول القوات الأميركية في سوريا والعراق، كما تنتشر على حدود الأردن والجولان وجنوب لبنان، وتوسّع انتشارها في شمال سوريا وشمال العراق عند الحدود التركية.

وبتقديرات الأمريكيين ستكون الأراضي السورية في صلب هذه المخاطر، وقال أحد المراقين إن سوريا تشبه مخزناً ضخماً للأسلحة، و”مركز توزيع يشبه مراكز شركة أمازون”.