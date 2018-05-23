قابيل : 7 مليارات دولار التكلفة الاستثمارية للمنطقة الصناعية الروسية بمصر

وزير الصناعة : 350 ألف فرصة عمل مباشرة متوقع توفيرها من المشروع أحمد صبرى قال طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إنه وقّع، منذ قليل، مع الجانب الروسي عقد إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 10 ملايين…

وزير الصناعة : 350 ألف فرصة عمل مباشرة متوقع توفيرها من المشروع





أحمد صبرى

قال طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إنه وقّع، منذ قليل، مع الجانب الروسي عقد إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 10 ملايين متر مربع، بتكلفة استثمارية تصل لـ7 مليارات دولار على مراحل تستمر 5 سنوات منذ بداية الإنشاء.

وأكد، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج أسواق وأعمال على قناة أون لايف، أن الصناعات المستهدفة بالمنطقة ستشمل صناعة السيارات والشاحنات والصناعات المغذية والمواتير وآلات الرى والزراعة، منوهًا بأن المشروع سيوفر 350 ألف فرصة عمل مباشرة.

وأوضح أن الخطوات المقبلة ستكون التصديق على الاتفاقية من جانب البرلمان المصري، ثم البدء فى البناء بعد انتهاء الموافقات اللازمة.