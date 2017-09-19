قابيل : 7 مليارات جنيه لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في 2016

منى عبدالباريقال وزير الصناعة والتجارة، المهندس طارق قابيل، اليوم الثلاثاء، إن الدولة تولي اهتماما خاصا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم هذا القطاع العام الماضي، وأنشأت الوزارة هيئة متخصصة لتلك المشروعات .وتابع قابيل خلال كلمته في ثاني أيام مؤتمر اليورومني المنعقد ب

منى عبدالباري

قال وزير الصناعة والتجارة، المهندس طارق قابيل، اليوم الثلاثاء، إن الدولة تولي اهتماما خاصا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم هذا القطاع العام الماضي، وأنشأت الوزارة هيئة متخصصة لتلك المشروعات .

وتابع قابيل خلال كلمته في ثاني أيام مؤتمر اليورومني المنعقد بالقاهرة، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل جزء كبير من الاقتصاد يصل لحوالي 7%، فيما أشار إلى قيام الوزارة حاليا ق بمراجعة القوانين التي تنظم هذا القطاع لزيادة كفاءته.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخ>تها الحكومة مؤخبرا ساهمت في دعم القطاع الصناعي بقوة.

وأوضح أنه قبل هده الإصلاحات كان هناك بعض الصناعات على وشك الخروج من السوق فضلا عن تراجع طاقتها إلى 30% فقط.

ولفت إلى أن ارتفاع الطاقة الانتاجية لهده المشروعات إلى 80% عقب الاصلاحات.

وشدد الوزير على أن ضبط المنظومة الضريبية يحتاج إلى تحول المؤسسات غير الرسمية الى الاقتصاد الرسمي.

مشيرا إلى أن الخيار أصبح ضروريا لتحصيل الضرائب بشكل منتظم، فضلا عن أن الاستمرار تحت مظلة الاقتصاد الرمادي تؤدي إلى الخروج من السوق على المدى الطويل