قابيل: 40 منشأة صناعية تبدأ الإنتاج الفعلي بالروبيكي

محمد ريحان:أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه تم الانتهاء من تخصيص إجمالي الوحدات الإنتاجية بالمرحلة الأولي لمدينة الجلود الجديدة بالروبيكي، لافتا إلي أن إجمالي عدد المصانع التي بدأت التشغيل الفعلي والإنتاج بالروبيكي قد تعدت الـ 40 مصنعاً كبيرا يشغلون ٥٠% من إجمالي مساحة المرحلة ا

محمد ريحان:

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه تم الانتهاء من تخصيص إجمالي الوحدات الإنتاجية بالمرحلة الأولي لمدينة الجلود الجديدة بالروبيكي، لافتا إلي أن إجمالي عدد المصانع التي بدأت التشغيل الفعلي والإنتاج بالروبيكي قد تعدت الـ 40 مصنعاً كبيرا يشغلون ٥٠% من إجمالي مساحة المرحلة الأولى والتي تقع على مساحة 173 ألف متر.

وقال الوزير إنه جار حاليا الانتهاء من مراحل التشغيل التجريبي لعدد 12 مصنعاً آخرى، حيث من المقرر أن يبدأوا مراحل التشغيل الفعلي خلال شهر يونيو المقبل ليصل إجمالي عدد المصانع المنتجة بالمدينة إلي 52 مصنعا، مشيرا فى هذا الإطار إلى أنه من المخطط أيضاً إدخال 70 مصنعاً جديداً مراحل التشغيل الفعلى قبل نهاية العام الجارى.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها الوزير صباح اليوم السبت، لموقع مدينة الجلود بالروبيكى والتى تفقد خلالها عددا من المصانع الجديدة التى بدأت الإنتاج الفعلى، وتشغيل الخدمات بالمدينة، كما تفقد أعمال الإنشاءات الجارية بعدد من الوحدات الإنتاجية.

وأوضح الوزير أن معدلات التشغيل داخل المدينة تسير وفق الخطة التي وضعتها الوزارة حيث يجرى حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح أراضي المرحلة الثانية من المدينة والتي تقدر مساحتها بـ 135 ألف متر مربع وذلك لاستيعاب حركة التوسعات المطلوبة للمصانع القائمة بالروبيكي وكذا مصانع المنتجات الجلدية وأيضا الكيماويات، لافتا في هذا الإطار إلي أنه تم إنجاز أكثر من 90% من أعمال ترفيق المنطقة وسيتم خلال الشهر المقبل الانتهاء من جميع أعمال الترفيق.

ولفت قابيل خلال تفقده المركز التكنولوجى بالمدبغة النموذجية إلى أنه جارى حالياً الإنتهاء من أعمال التشغيل التجريبى لماكينات المركز حيث من المخطط أن يبدأ مرحلة التشغيل الفعلى خلال الأسبوعين المقبلين ، مؤكداً أن هذا المركز بما يضمه من أحدث الماكينات والمعدات المتخصصة فى صناعة الدباغة والتي تصل تكلفتها إلى حوالى 100 مليون جنيه يعد نواة لتطوير هذه الصناعة المهمة وخدمة صغار المنتجين.

وفى هذا الإطار أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات الأجنبية الرائدة فى مجال صيانة الماكينات لإنشاء مركز صيانة معتمد لخدمة أصحاب المصانع بمدينة الروبيكى وتوفير خدمات الصيانة الدورية للماكينات وقطع الغيار اللازمة بدلاً من إجراء صيانة ماكيناتهم بالخارج وهو الأمر الذى سيسهم فى تخفيض تكاليف الصيانة وتوفير الوقت.

وقد قرر الوزير إنشاء 3 معامل اختبار تابعين لمصلحة الكيمياء داخل مدينة الروبيكى الأول لإجراء اختبارات الجلود والمواد الكيماوية والثانى لاختبارات البيئة والثالث لاختبارات المياه داخل محطة معالجة المياه بالمدينة .

وفيما يتعلق بموقف أعمال الهدم بمنطقة مجرى العيون لفت قابيل الى انه قد تم هدم وإزالة كافة المدابغ التي تم نقلها إلى الروبيكى وأكثر من 70% من المدابغ التي فضلت الحصول على تعويضات مالية، وجارى حالياً إستكمال هدم وإزالة باقي المنشآت.