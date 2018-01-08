قابيل: 3 آلاف رخصة تشغيل تم منحها للمستثمرين في 2017

أحمد صبرى قال طارق قابيل وزير الصناعة، مساء يوم الاثنين، إن مصر حققت صادرات العام الماضي وصلت لـ22مليار دولار بنسبة نمو 12% مؤكدا أن تلك النسبة مرضية وذلك بسبب ارتفاع الكثافة السكانية وانخفاض الواردات إلى 30%. وأشار فى مداخلة هاتفية…

أحمد صبرى

قال طارق قابيل وزير الصناعة، مساء يوم الاثنين، إن مصر حققت صادرات العام الماضي وصلت لـ22مليار دولار بنسبة نمو 12% مؤكدا أن تلك النسبة مرضية وذلك بسبب ارتفاع الكثافة السكانية وانخفاض الواردات إلى 30%.

وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc إلى أن هناك 3 آلاف رخصة تشغيل تم منحها للمستثمرين خلال العام الماضي

وأوضح أن هذه الرخص أكبر عدد تم منحه خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن ذلك العدد جاء بسبب تيسرات قوانين الإستثمار.

وأضاف أن أكبر القطاعات التى حققت نموا فى الصناعة هي قطاعات الغزل والنسيج والكيماويات والصناعات الهندسية .

