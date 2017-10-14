قابيل: 17 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بمجمع مرغم

محمد مجدي: أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة علي تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين بمجمع للصناعات البلاستيكية.وكشف قابيل عن قيام الوزارة بتقديم 17 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالمجمع تلبية لاحتياجات كافة الوحدات الصناعية، وتقديم خدمات متطورة للدعم الفني من خلا

محمد مجدي:

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة علي تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين بمجمع للصناعات البلاستيكية.

وكشف قابيل عن قيام الوزارة بتقديم 17 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالمجمع تلبية لاحتياجات كافة الوحدات الصناعية، وتقديم خدمات متطورة للدعم الفني من خلال مركز تكنولوجيا البلاستيك التابع للوزارة.

وأوضح أنه تم تقديم برامج تدريبية متخصصة لمستثمري المجمع شملت مجالات تشكيل البلاستيك وآلية تنظيم خطوط الانتاج داخل المصانع من حيث اختيار نوعية الماكينات.

ولفت إلي أن الوزارة ممثلة في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قد بدأ بالفعل في تقديم تمويل ميسر للوحدات الصناعية داخل المجمع، حيث تم اليوم تسليم موافقات تمويلية لعدد اثنين من المستثمرين.

وقال إنه يجري حاليا التنسيق مع البنك الأهلي لتقديم تسهيلات ائتمانية للمستثمرين بالمجمع وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين البنك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.