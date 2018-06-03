قابيل: 16% زيادة في معدلات الصادرات المصرية

محمد ريحان:أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2018 بنسبة زيادة بلغت 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 حيث سجلت 8 مليارات و644 مليون دولار مقابل 7 مليارات و432 مليون دولار، مشيراً إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارج

محمد ريحان:

أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2018 بنسبة زيادة بلغت 16% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 حيث سجلت 8 مليارات و644 مليون دولار مقابل 7 مليارات و432 مليون دولار، مشيراً إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية حقق نمواً ملحوظاً بنسبة 12% حيث سجل 29 مليار و357 مليون دولار مقابل 26 مليار و138 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018.

جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول تطور حركة الصادرات المصرية خلال الفترة من شهر يناير حتى أبريل الماضي.

وقال الوزير إن المؤشرات الإيجابية لحركة التجارة الخارجية المصرية تعكس نجاح استراتيجية الوزارة الرامية لتعزيز التجارة الخارجية 2020، لافتا إلي أن الوزارة تسعي خلال المرحلة الحالية لفتح المزيد من الأسواق الجديدة والتوسع بالأسواق التقليدية وتحقيق الاستفادة القصوى من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية حول العالم لتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

ولفت قابيل إلى أن عددا من القطاعات التصديرية شهدت تحسناً كبيراً خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري منها صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة والتي حققت قفزة كبيرة في حجم الصادرات، حيث بلغت مليارا و668 مليون دولار مقابل مليار و307 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 27.6%، كما بلغت صادرات الصناعات اليدوية 72 مليون دولار مقارنة بـ60 مليون دولار محققه نسبة زيادة بلغت 20%، في حين بلغت صادرات الملابس الجاهزة 511 مليون مقابل 447 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 14.5% ، كما بلغت صادرات مواد البناء 2 مليار و62 مليون دولار مقابل مليار و867 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 10.5%.

وتابع الوزير أن صادرات قطاع الغزل والنسيج بلغت خلال الفترة من يناير وحتى أبريل من العام الجاري 295 مليون دولار مقابل 273 مليون دولار محققة زيادة قدرها 8.3%، كما بلغت صادرات السلع الهندسية الالكترونية 797 مليون دولار مقارنة بـ 740 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 7.7%، كما حققت صادرات الحاصلات الزراعية زيادة بنسبة 5.3% حيث بلغت مليار و9 مليون دولار مقارنة بـ 958 مليون دولار، كما بلغت صادرات الصناعات الطبية 148 مليون دولار مقارنة بـ 144 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي محققه زيادة قدرها 3.2%.

وأشار المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات إلى أن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت أسواق اتفاقية أغادير حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول الاتفاقية 505 مليون دولار مقابل 365 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 38.3%، أما عن الصادرات المصرية للدول الافريقية فقد بلغت مليار و273 مليون دولار مقابل مليار و21 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي محققه نسبة زيادة قدرها 24.5 %، كما بلغت الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الاوروبي 2 مليار و393 مليون دولار مقابل 2 مليار و4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت حوالى 17% .

وأوضح جابر أن أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة من شهر يناير وحتى أبريل من العام الجاري تضمنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية وتركيا والامارات العربية المتحدة بالإضافة الي