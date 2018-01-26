قابيل : 10 % زيادة في الصادرات و14 % انخفاضا بالواردات

المال – خاص:

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية غير البترولية، حققت زيادة ملحوظة خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 مسجلة 22 مليارا و417 مليون دولار، مقابل 20 مليارا و409 ملايين دولار بزيادة 10% وانخفضت الواردات من 66 مليارا و309 ملايين دولار إلى 56 مليارا و814 مليون دولار بنسبة 14% لتصل نسبة التحسن في عجز الميزان التجارى إلى حوالى 25 % .

وقال الوزير إن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح جهود الوزارة على مدى العامين الماضيين، والتي شملت وضع قواعد وسياسات لمواجهه ظاهرة الاستيراد العشوائى، لضمان جودة المنتجات المستوردة الأمر الذى ساهم في الحد من دخول المنتجات متدنية الجودة، ومنح فرصة كبيرة للصناعة الوطنية لزيادة طاقتها الإنتاجية، ومن ثم إحلال المنتجات الوطنية محل مثيلتها المستوردة، لتلبية احتياجات ومتطلبات المستهلك المصرى وتصدير الكميات الفائضة إلى الأسواق الخارجية.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من مستودع بيانات التجارة الخارجية حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2017 ومقارنتها بعام 2016.

وأوضح “قابيل” أن هناك 8 قطاعات إنتاجية حققت أعلى معدل زيادة فى الصادرات خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 ، سجلت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة 4 مليارات و441 مليون دولار، بزيادة نسبتها 32% كما سجل قطاع الملابس الجاهزة مليارا و442 مليون دولار بزيادة 13% بينما سجل قطاع الصناعات الهندسية 2 مليارا و571 مليون دولار، بزيادة 10.6% وسجل قطاع المفروشات 519 مليون دولار بزيادة 4% كما حقق قطاع الغزل والنسيج صادرات بقيمة 833 مليون دولار بزيادة 6.5% عن العام الماضى، أما الصناعات الغذائية فسجلت 2 مليار و783 مليون دولار بزيادة 3% أما قطاع مواد البناء فسجل 5 مليارات و88 مليون دولار، بزيادة 3.5% وسجلت الحاصلات الزراعية 2 مليار و214 مليون دولار، بزيادة 3 %.

وحول أكبر 10 أسواق استقبلت الصادرات المصرية خلال عام 2017 أشار الوزير إلى أن أسواق الإمارات والسعودية ولبنان والولايات المتحدة وألمانيا الاتحادية وفرنسا وإسبانيا وتركيا وإيطاليا وبريطانيا، استقبلت صادرات مصرية بقيمة 11 مليارا و855 مليون دولار بزيادة 8.5% عن عام 2016 .

ولفت إلى أن استمرار جهود الوزارة في ترشيد الواردات من المنتجات التي لها مثيل في الصناعات المحلية، أسفرت عن انخفاض ملموس في الواردات المصرية من أكبر 10 دول خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 بنسبة انخفاض 21% وهى الصين والولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وكوريا الجنوبية والهند وألمانيا وإيطاليا وتركيا وأوكرانيا.

و انخفضت الواردات المصرية من منتجات 9 قطاعات إنتاجية مجتمعة بنسبة 16.5% شملت الملابس الجاهزة 42% والكتب والمصنفات 39% والمنتجات الجلدية30% والصناعات الهندسية 27% والمفروشات انخفضت 18% والصناعات الغذائية 20 % بينما انخفضت الواردات من الأثاث 16% والحاصلات الزراعية 2.3% ومواد البناء بنسبة 1%.

