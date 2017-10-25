قابيل يوقع اتفاق تعاون مع فرنسا لتوفير عربات متنقلة للشباب

تساعدهم في إقامة مشروعاتهم الخاصة وتوفير المزيد من فرص التشغيل محمد ريحانوقع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وتوماس كورب نائب وزير الخزانة الفرنسي اتفاق تعاون مشترك في مجال تشجيع وتنمية ريادة الإعمال من خلال توفير عربات متنقلة للشباب، وفق بيانوقال الوزير إن هذا الاتفاق يأتي في إطا

تساعدهم في إقامة مشروعاتهم الخاصة وتوفير المزيد من فرص التشغيل

محمد ريحان

وقع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وتوماس كورب نائب وزير الخزانة الفرنسي اتفاق تعاون مشترك في مجال تشجيع وتنمية ريادة الإعمال من خلال توفير عربات متنقلة للشباب، وفق بيان

وقال الوزير إن هذا الاتفاق يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

ويستهدف الاتفاق إتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال الشباب لإنشاء مشاريعهم الخاصة وهو اللأمر الذي يسهم في توفير المزيد من فرص التشغيل للشباب.

وأشار إلى حرص مصر علي الاستفادة من الخبرة الفرنسية الكبيرة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة فيما يتعلق ببرامج الدعم الفني والتقني والتمويلي أيضاً .

وأوضح قابيل أنه بموجب هذا الاتفاق سيقوم الجانب الفرنسي بتقديم المساعدات الفنية لإقامة هذه المشروعات وفق معايير واشتراطات الصحة والسلامة المتبعة دولياً.

ولفت إلى أن الاتفاق قد تضمن أيضا دراسة تقديم الجانب الفرنسي قرض للجانب المصري لتمويل شراء 500 عربة متنقلة لبدء تنفيذ هذا المشروع .

