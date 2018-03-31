قابيل يوافق على استيراد السيارات الكهربائية المستعملة بشرط

محمد ريحان:أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرار بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى (السيارات الكهربائية) عدا الموتوسيكلات بشرط ألا يتجاوز عمرها عن ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.وأوضح الوزير أن القواعد المنظمة لإستيراد سيارات الركوب بصف

محمد ريحان:

أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرار بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى (السيارات الكهربائية) عدا الموتوسيكلات بشرط ألا يتجاوز عمرها عن ثلاث سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.

وأوضح الوزير أن القواعد المنظمة لإستيراد سيارات الركوب بصفة عامة، والمدرجة فى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، تقضى بأن يتم شحن أو فتح إعتماد إستيراد سيارات الركوب خلال سنة الموديل والأ يكون سبق استخدامها، الأمر الذى يعنى عدم السماح بإستيراد سيارات الركوب المستعملة أو فى غير سنة الموديل.

وأشار قابيل إلى أن إستثناء إستيراد السيارات الكهربائية من القواعد السابقة يأتى تشجيعا للسوق المحلى للتوجه نحو إستخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة خاصة وأنها لا تستخدم أى مصدر من مصادر الوقود التقليدية (السولار، البنزين)، وتتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، وهو ما يسهم فى الحد من تلوث البيئة، إلى جانب تمتعها بإعفاء من الرسوم الجمركية.

وأكد حرص الوزارة على تشجيع صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، خاصة مع تدشين أول شبكة شحن وصيانة للسيارات الكهربائية فى مصر مؤخرا، لافتا إلى أن العالم كله يتجه حاليا لتشغيل هذا النوع من السيارات حيث اعلنت بعض الدول ومنها انجلترا انه بحلول عام 2040 لن يسمح بتسيير سيارات سوى السيارات الكهربائية فقط .